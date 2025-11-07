صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

عودة جيسوس

عاد جابرييل جيسوس، للمشاركة في تدريبات أرسنال بعد الغياب لفترة طويلة، نتيجة الإصابة.

وكانت آخر مشاركة لجيسوس في يناير الماضي، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

اعتقاد أموريم

يعتقد روبن أموريم، أن مانشستر يونايتد مطالبًا بالهجوم بشكل جيد، من أجل تقليل فرص استقبال الأهداف من الخصوم.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الأمر لا يتعلق بأسلوب دفاع الفريق، وإنما في التعامل مع الكرات خارج منطقة الجزاء.

ذا أثلتيك

موقف بيلينجهام

استقر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على ضم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، في مباراتي صربيا وألبانيا.

وينوي توخيل منح لاعب ريال مدريد فرصة لإثبات جدارته، من أجل العودة إلى التشكيل الأساسي لمنتخب الأسود الثلاثة.

الصحافة الإسبانية

آس

جويهي يبتعد عن الريال

انسحب ريال مدريد من سباق التعاقد مع مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، بسبب مطالبه المالية المرتفعة وشروط التوقيع المعقدة، ما دفع النادي الإسباني إلى إعادة تقييم أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة.

يدرك ريال مدريد أن ليفربول وبايرن ميونيخ هما الأقرب لضم مدافع منتخب إنجلترا، ليوجه النادي الملكي أنظاره نحو أهداف بديلة لتعزيز خط دفاعه خلال الفترة المقبلة.

موقع ريال مدريد الرسمي

إصابة تشواميني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني في العضلة شبه الوترية بالساق اليسرى، بعد خضوعه لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأوضح ريال مدريد في بيانه أن مدة غياب تشواميني لم تُحدد بعد، مشيرًا إلى أن موقفه من العودة سيُحدد وفقًا لتطور حالته خلال الفترة المقبلة.

موندو ديبورتيفو

شكوك حول جارسيا

تحوم الشكوك حول مشاركة إيريك جارسيا، مدافع برشلونة، في مباراة فريقه المقبلة أمام سيلتا فيجو، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، بعد تعرضه لإصابة قوية في الأنف خلال مواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 3-3.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، نُقل جارسيا إلى المستشفى عقب المباراة لتلقي العلاج، ومن المرجح أن يغيب عن لقاء الأحد رغم استعداده للعب بقناع واقٍ في حال تحسنت حالته الطبية.

الصحافة الألمانية

بيلد

بديل موسيالا

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني البحث عن بديل لجمال موسيالا، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقد يضطر نادي بايرن ميونخ للبحث عن بديل لموسيالا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كيكر

إنجاز كين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الخميس أسماء المرشحين الـ11 لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة عدم تواجد أي لاعب من الدوري الألماني باستثناء هاري كين الذي يبدع في الوقت الحالي مع بايرن ميونخ.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

فلاهوفيتش يدرس البقاء في يوفنتوس

يدرس المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، البقاء في صفوف نادي يوفنتوس، بعدما استعاد مستواه مؤخرًا، مع تعيين المدير الفني الجديد لوتشيانو سباليتي.

أداء فلاهوفيتش دفع إدارة النادي إلى إعادة النظر في ملف تجديد عقده خلال الأسابيع المقبلة، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد يوفنتوس لفتح مفاوضات رسمية مع المهاجم الصربي لتجديد عقده، الذي يحق له بدءًا من الأول من فبراير المقبل، التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر، لكن وصول سباليتي أعاد الثقة لفلاهوفيتش، والذي قد يستمر في مشروع طويل الأمد تحت قيادة المدرب المخضرم.

سبورت ميدياست

عودة مانشيني

اقترب المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، من العودة للتدريب مجددًا، بعد ابتعاده عن الملاعب، عقب رحيله عن قيادة المنتخب السعودي في أكتوبر 2024.

ودخل نادي السد القطري في مفاوضات مع مانشيني، ليظهر الأخير في مباراة الفريق الماضية ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا، تمهيدًا لتوليه منصب المدير الفني الجديد.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

حزن ديشامب

علق ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على استبعاد عثمان ديمبيلي من قائمة الديوك في معسكر نوفمبر.

وقال ديشامب: "أنا حزين جدًا على عثمان، في الموسم الماضي، نجا من الإصابات، والآن يُعاني منها، ليس من الجيد غيابه".

وعن إدارة باريس سان جيرمان مع إصابة عثمان ديمبيلي، أضاف: "أنا لا أعطي دروسًا، لا أفترض أن أتحدث عن باريس سان جيرمان أو مارسيليا أو أي نادٍ آخر، إنهم يُديرون شؤونهم اليومية، ويتخذون قراراتهم، تمامًا مثلنا".

لوباريزيان

إنريكي مرشحا لجائزة ذا بيست

يعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان من المرشحين لجائزة "ذا بيست" كأفضل مدرب في العالم.

وينافس إنريكي كل من ميكيل أرتيتا، خافيير أجيري، هانزي فليك، إنزو ماريسكا، روبرتو مارتينيز، وأرني سلوت.

وكان إنريكي حصد جائزة فرانس فوتبول الماضية كأفضل مدرب في العالم لعام 2025.