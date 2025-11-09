المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلوت يتحدث عن.. لا مركزية فيرتز.. عودة إيزاك.. والتحدي الأكبر أمام السيتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:31 ص 07/11/2025
سلوت

أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الإصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي، كما أشار إلى السر وراء تغيير مكان لعب الألماني فلوريان فيرتز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تقام في تمام السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة إيزاك

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "تركيزي الوحيد هو على أنفسنا، واهتمامنا الآن ينصب على تحقيق الاستمرارية في الأداء، لقد خسرنا بعض المباريات كما تعلمون لكننا فزنا في آخر مباراتين".

أضاف: "تركيزنا الآن على التحسن واستعادة جاهزية اللاعبين، وسنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

تابع: "ألكسندر إيزاك سيتدرب مع الفريق اليوم، للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، لكن موقفه لم يحدد من مباراة مانشستر سيتي، كما أنه من المتوقع جاهزية أليسون بيكر عقب التوقف الدولي، ليتواجد في مباراة نوتنجهام فورست".

واصل: "أندرو روبرتسون لعب 3 مباريات خلال 7 أيام، لقد شعرت أنه مرهقًا لذا أخرجته في نهاية مباراة ريال مدريد، سنرى اليوم كيف تسير عملية الاستشفاء".

التحدي الأكبر

أشار مدرب ليفربول: "كنا نعلم أننا قادرون على الفوز ضد ريال مدريد وأستون فيلا، الأمر لم يكن مفاجئًا، وكان مفيد لنا أن الخصم لعب كما توقعنا".

شدد: "مانشستر سيتي فريق قوي جدًا ولديه لاعبون بجودة عالية، وهذا يجعل التحدي أكبر".

لا مركزية فيرتز

أشار سلوت: "فلوريان فيرتز يمكنه اللعب في أكثر من مركز، سواء على الناحية اليسرى (نفس ما فعله تحت قيادة ألونسو في ليفركوزن)، أو كصانع ألعاب رقم 10".

اختتم تصريحاته: "أرغب في تواجده داخل أو بالقرب من منطقة الجزاء، سواء تم في العمق أو مائلًا لليمين أو اليسار، كي يصنع أكبر عدد ممكن من الفرص".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي أرني سلوت فلوريان فيرتز مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

