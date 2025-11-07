المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأولى في تاريخه.. مبويمو أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي بشهر أكتوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:52 م 07/11/2025
بريان مبويمو

بريان مبويمو

نال بريان مبويمو مهاجم مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لشهر أكتوبر.

وحصل مبويمو على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي، لأول مرة في مسيرته.

وساهم مبويمو في 4 أهداف خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل 3 وصمع هدفًا.

كما أسهم المهاجم الكاميروني في فوز مانشستر يونايتد بـ 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ فبراير 2024.

سجل الدولي الكاميروني أو ساعد في جميع انتصارات مانشستر يونايتد الثلاثة، حيث بدأ الشهر بصناعة الهدف الافتتاحي لماسون ماونت في الفوز 2-0 على سندرلاند، ثم سجل في الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد لأول مرة منذ 2015.

ونجح مبويمو في تسجيل هدفين في فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 أمام برايتون.

وأصبح المهاجم الكاميروني هو هداف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف.

وبات مبويمو هو ثالث لاعب يتوج بالجائزة هذا الموسم، حيث سبقه جاك جيريليش لاعب إيفرتون، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

 

 

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مبويمو

