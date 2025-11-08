المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا يكشف.. موعد عودة إصابات أرسنال.. ومحادثات لتخفيف ضغط المباريات

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:26 م 07/11/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن توسيع الفارق مع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، وموقف المصابين من العودة أمام سندرلاند.

أرسنال يحل ضيفًا على سندرلاند، مساء غد السبت، على ملعب الضوء، لحساب الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر الجانرز جدول الترتيب بـ25 نقطة.

تصريحات أرتيتا

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "لا جديد حول المصابين، لن تنضم عناصر جديدة لقائمة الفريق أمام سندرلاند، لكن نأمل أن يكون الفريق في موقف أقوى بعد التوقف الدولي، مع اقتراب جاهزية معظمهم".

أضاف: "شارك جابرييل جيسوس في التدريبات لأول مرة منذ يناير، لكن الأمر الآن يسير خطوة بخطوة، هناك زملاء حوله وأجواء مختلفة، علينا أن نرى كيف سيتعامل مع ذلك".

تابع مدرب أرسنال: "نتحدث دائمًا عن رفاهية اللاعبين والمشجعين، ولتحقيق هذا المبدأ، لا يمكن أن نلعب يوم الأحد ثم الثلاثاء مباشرة، وبالفعل أجرينا محادثات إيجابية مع الأندية والدوري الإنجليزي، ونأمل التوصل لطريقة لتخفيف ضغط المباريات قدر الإمكان".

أشار: "ديكلان رايس يؤدي بشكل ثابت ومستوى عالٍ جدًا، يؤثر في سير المباريات بطرق مختلفة، وهذا بالضبط ما نريده منه، دوره في الفريق ينمو بطريقة طبيعية".

اختتم تصريحاته: "توسيع الفارق مع ليفربول؟ في الحقيقة كل جولة مهمة للغاية، أحيانًا تكون النتائج المتوقعة أكثر أهمية، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نحافظ على الاستمرارية في الأداء والانتصارات".

 

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال سندرلاند ميكيل أرتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg