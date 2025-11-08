تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن توسيع الفارق مع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، وموقف المصابين من العودة أمام سندرلاند.

أرسنال يحل ضيفًا على سندرلاند، مساء غد السبت، على ملعب الضوء، لحساب الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر الجانرز جدول الترتيب بـ25 نقطة.

تصريحات أرتيتا

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "لا جديد حول المصابين، لن تنضم عناصر جديدة لقائمة الفريق أمام سندرلاند، لكن نأمل أن يكون الفريق في موقف أقوى بعد التوقف الدولي، مع اقتراب جاهزية معظمهم".

أضاف: "شارك جابرييل جيسوس في التدريبات لأول مرة منذ يناير، لكن الأمر الآن يسير خطوة بخطوة، هناك زملاء حوله وأجواء مختلفة، علينا أن نرى كيف سيتعامل مع ذلك".

تابع مدرب أرسنال: "نتحدث دائمًا عن رفاهية اللاعبين والمشجعين، ولتحقيق هذا المبدأ، لا يمكن أن نلعب يوم الأحد ثم الثلاثاء مباشرة، وبالفعل أجرينا محادثات إيجابية مع الأندية والدوري الإنجليزي، ونأمل التوصل لطريقة لتخفيف ضغط المباريات قدر الإمكان".

أشار: "ديكلان رايس يؤدي بشكل ثابت ومستوى عالٍ جدًا، يؤثر في سير المباريات بطرق مختلفة، وهذا بالضبط ما نريده منه، دوره في الفريق ينمو بطريقة طبيعية".

اختتم تصريحاته: "توسيع الفارق مع ليفربول؟ في الحقيقة كل جولة مهمة للغاية، أحيانًا تكون النتائج المتوقعة أكثر أهمية، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نحافظ على الاستمرارية في الأداء والانتصارات".