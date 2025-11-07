المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. روبن أموريم أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر أكتوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:43 م 07/11/2025
أموريم

روبن أموريم

حصل روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوج روبن أموريم بجائزة أفضل مدرب في الشهر لأول مرة في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

واستطاع أموريم أن يقود مانشستر يونايتد، للفوز في 3 مباريات متتالية، لأول مرة منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في نوفمبر 2024.

وفاز مانشستر يونايتد أمام سندرلاند، بهدفين دون رد، وأمام ليفربول بنتيجة 2-1، وضد برايتون بنتيجة 4-2.

وأصبح أموريم، هو أول مدرب لمانشستر يونايتد، يفوز بجائزة أفضل مدرب منذ نوفمبر 2023.

كما بات أموريم سادس مدرب برتغالي يحصل على هذا الشرف الشهري، بعد نونو إسبيريتو سانتو، جوزيه مورينيو، أندريه فيلاس بواش، برونو لاج ومؤخراً فيتور بيريرا مع ولفرهامبتون واندررز في أبريل 2025.

وقال أموريم بعد فوزه بالجائزة: "الفضل ليس لي، بل للاعبي فريقي. لقد قدموا أداءً رائعًا، وهدفنا هو الفوز بالجائزة القادمة، لأنها تعني الفوز بمباريات كرة القدم، وهذا هو هدفنا".

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مانشستر يونايتد بجائزتين شهريتين على الأقل منذ نوفمبر 2023، عندما فاز هاري ماجواير وتين هاج وأليخاندرو جارناتشو بجوائز لاعب الشهر ومدير الشهر وهدف الشهر على التوالي.

 

 

 

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم

