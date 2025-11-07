أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طالب ملاك النادي بضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط من الطراز العالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ورغم التحسن النسبي في نتائج الفريق مؤخرًا – بعد تحقيق ثلاث انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات – إلا أن المدرب البرتغالي يرى أن الفريق ما زال بحاجة لتدعيم خط الوسط إذا أراد العودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى أموريم أن الاعتماد على كاسيميرو الذي تجاوز ذروة مستواه، ومعاناة الوافد الجديد مانويل أوغارتي في إثبات قدراته، يجعل ضم لاعب وسط مميز أمرًا لا غنى عنه لتطوير الأداء.

أسماء شابة تتصدر قائمة المطلوبين في أولد ترافورد

بحسب تقارير صحيفة Daily Briefing، يضع مانشستر يونايتد لاعب نوتن[هام فورست إليوت أندرسون ضمن أبرز أهدافه في يناير المقبل، وسط اهتمام مماثل من مانشستر سيتي وأندية أخرى.

كما يراقب النادي تطور لاعب برايتون والمنتخب الكاميروني بالـيبا، الذي أكد الصحفي فابريزيو رومانو أنه لا يزال على رادار يونايتد، إلى جانب الشاب وارتون الذي قد يكون ضمن الأسماء الثلاثة الرئيسية التي يستهدفها أموريم.

وفي الوقت نفسه، تزداد التكهنات حول مستقبل كوبي ماينوو الذي يرغب في الرحيل عن النادي، وهو ما قد يدفع الإدارة للتحرك سريعًا لإيجاد بديل قادر على سد الفراغ في خط الوسط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اضغط هنا.