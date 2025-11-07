المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

1 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

رحلة الـ 1000 مباراة.. أرقام مثيرة في مسيرة بيب جوارديولا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:55 م 07/11/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا ينتظر المباراة الـ1000

اقترب الإسباني بيب جوارديولا من لحظة فارقة في مسيرته التدريبية، حيث لا يفصله سوى يومين على خوض المباراة رقم 1000.

وسيُشرف جوارديولا على المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية عندما يواجه يوم الأحد المقبل نظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وبدأت رحلة جوارديولا نحو الـ1000 مباراة يوم 2 سبتمبر 2007 في لقاء بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، أمام فريق بريميا أمام حوالي ألفين مشجع.

وقال جوارديولا -54 عاما-: "لم أفكر ثانية واحدة في الوصول لألف مباراة، تريد فقط أن تقوم بعمل جيد، أن تلعب كرة قدم بشكل صحيح وترى ما سيحدث".

وكانت مسيرة جوارديولا التدريبية مُذهلة ومليئة بالانتصارات والبطولات مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

أرقام من مسيرة بيب جوارديولا التدريبية المذهلة التي غيرت وجه كرة القدم:

715

عدد المباريات التي فاز فيها جوارديولا خلال 999 مباراة حتى الآن، بمعدل 71.57 %.

40

عدد الكؤوس التي فاز بها جوارديولا في مسيرته التدريبية، بمعدل كأس كل 25 مباراة.

بينهم (18 لقبا مع مانشستر سيتي، 14 مع برشلونة، و7 في بايرن ميونخ).

10

عدد المواسم التي قضاها في تدريب مانشستر سيتي، لتصبح هذه هي أطول فترة تولى فيها تدريب فريق.

9

أكبر عدد أهداف سجله فريق دربه جوارديولا في مباراة واحدة، حدث هذا مرتين، الأولى مع برشلونة عندما فاز على لوسبيتاليت 9-0 في كأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2011 ، وبعدها مع مانشستر سيتي عندما فاز على بورتون ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في يناير 2019.

3

عدد الألقاء التي فاز بها جوارديولا في دوري أبطال أوروبا (2009 و2011 مع برشلونة، و2023 مع مانشستر سيتي)، يتفوق عليه فقط كارلو أنشيلوتي، الذي توج بخمسة ألقاب.

1

عدد المواسم التي أخذ فيها جوارديولا استراحة منذ 2007، موسم إجازة في 2012 - 2013 قضاه في نيويورك.

ليفربول مانشستر سيتي جوارديولا مان سيتي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

