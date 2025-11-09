المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوارديولا يُغازل ليفربول وكلوب.. ويعلق على إنجازه التاريخي مع مانشستر سيتي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:02 م 07/11/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على سعادته بالوصول إلى 1000 مباراة، خلال مواجهة ليفربول المقبلة.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول "الوصيف".

ماذا قال جوارديولا قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول؟

قال جوارديولا: "وصولك إلى 1000 مباراة؟ هذا يعني 2000 مؤتمر صحفي، يا له من شرف! كانت تلك أفضل لحظة".

وأضاف: " لم أكن أتخيل الوصول إلى هذا الإنجاز المتمثل في خوض 1000 مباراة، ولكنني استمتعت حقًا بكامل هذه الرحلة تقريبًا".

وواصل: "لو كان عليّ أن أختار خصمًا واحدًا لأشارك معه هذا الإنجاز، فسيكون نادي ليفربول وتحديدًا يورجن كلوب، فقد كان أكبر منافس لي".

وتابع: "لقد دفعني ليفربول لأكون أفضل نسخة من نفسي، ودفعناهم ليكونوا عظماء أيضًا. الانتصارات والهزائم جزء من رحلتي الرائعة".

وأكمل: "كانت التجارب والانتصارات التي حققتها مذهلة هنا ومع برشلونة وبايرن ميونخ، قد تقول أنني مغرور ومتغطرس، لكنني أعتذر، هذه الحقيقة".

وأكد جوارديولا: "طوال 999 مباراة لم أخن أبدًا أساسيات معتقداتي الكروية وقناعاتي، لقد تغيرت نعم، ولكنني لم أغير أبدًا ما أؤمن به".

وأشار: "لا أعرف أي لحظة كانت الأفضل أو الأسوأ في مسيرتي، في لحظة الخسارة تبدو وكأنها نهاية العالم، لكنها جزء من رحلتي لأصبح مدربًا أفضل".

ونوه مدرب مانشستر سيتي بأن: "هناك من يقول أنني المدرب الأفضل في كل العصور، هم على حق تمامًا".

وبسؤاله عن رودري قال: "سنرى حالته، نريده أن يكون لائقًا تمامًا للمباريات ولا يزال أمامنا الجزء الأكبر من الموسم وسنحتاج إلى صاحب الكرة الذهبية".

واستطرد: "سنرى غدًا مدى جاهزية اللاعب، لكن أعتقد أننا لن نخاطر قبل فترة التوقف الدولي. كما أن نيكو جونزاليس اصبح لاعبًا رائعًا".

وأردف: "نحن الآن في أوائل نوفمبر، وفي أوائل نوفمبر لن يفوز أحد باللقب. قد تخسر اللقب ، لكن لا أحد يفوز به".

واختتم مدرب الفريق السماوي: "آمل ان يأتي المشجعون للإحتفال بذكري 1000 مباراة .. ولمساعدتنا في الفوز على منافس مهم".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي بيب جوارديولا

