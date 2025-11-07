للمرة الثانية.. سوبوسزلاي لاعب الشهر في ليفربول

توج الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول لشهر مارس 2026، بعد أن اختارته جماهير الريدز للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن فاز بالجائزة أيضًا في أغسطس الماضي.

وخاض سوبوسلاي أربع مباريات من أصل خمس مع الفريق هذا الشهر، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، مساهماً بشكل كبير في تجاوز ليفربول لفترة صعبة تحت قيادة المدرب أرن سلوت.

تصريحات سوبوسلاي بعد استلام الجائزة

قال صاحب الرقم 8 لموقع ليفربول الرسمي: "شكرًا للجماهير على دعمهم، أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي، وأتمنى الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى يوميًا، الفوز بالجائزة يحفزني على تقديم المزيد وأتطلع لتحقيق إنجازات إضافية".

وأضاف سوبوسزلاي حول أداء الفريق: "رغم خسارتنا أربع مباريات من ست، ركزنا على تحسين مستوانا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما ظهر في فوزنا على أستون فيلا وريال مدريد مؤخرًا، الآن ننتظر مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، وعلينا التركيز على تقديم أفضل أداء ممكن واستغلال الفرص".

سجل الفائزين بجائزة لاعب الشهر في ليفربول موسم 2025-2026

سبتمبر: فيديريكو كييزا

أكتوبر: دومينيك سوبوسزلاي

أغسطس: دومينيك سوبوسزلاي