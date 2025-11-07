المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الثانية.. سوبوسزلاي لاعب الشهر في ليفربول

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:18 م 07/11/2025
دومينيك سوبوسلاي

دومينيك زوبوسزلاي

توج الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول لشهر مارس 2026، بعد أن اختارته جماهير الريدز للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن فاز بالجائزة أيضًا في أغسطس الماضي.

وخاض سوبوسلاي أربع مباريات من أصل خمس مع الفريق هذا الشهر، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، مساهماً بشكل كبير في تجاوز ليفربول لفترة صعبة تحت قيادة المدرب أرن سلوت.

تصريحات سوبوسلاي بعد استلام الجائزة

قال صاحب الرقم 8 لموقع ليفربول الرسمي: "شكرًا للجماهير على دعمهم، أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي، وأتمنى الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى يوميًا، الفوز بالجائزة يحفزني على تقديم المزيد وأتطلع لتحقيق إنجازات إضافية".

وأضاف سوبوسزلاي حول أداء الفريق: "رغم خسارتنا أربع مباريات من ست، ركزنا على تحسين مستوانا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما ظهر في فوزنا على أستون فيلا وريال مدريد مؤخرًا، الآن ننتظر مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، وعلينا التركيز على تقديم أفضل أداء ممكن واستغلال الفرص".

سجل الفائزين بجائزة لاعب الشهر في ليفربول موسم 2025-2026

سبتمبر: فيديريكو كييزا

أكتوبر: دومينيك سوبوسزلاي

أغسطس: دومينيك سوبوسزلاي

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا لاعب الشهر فيديريكو كييزا دومينيك سوبوسزلاي أرني سلوت – الدوري الإنجليزي

