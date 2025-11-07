أوضح المدافع الفرنسي الشاب ليني يورو، المدافع البالغ 19 عامًا والقادم من أكاديمية نادي لوس أنجلوس للشباب، سبب اختياره الانضمام إلى مانشستر يونايتد رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ريال مدريد، خلال صيف 2024.

وانتقل يورو إلى الشياطين الحمر بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل نحو 62 مليون يورو، باستثناء المكافآت، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الكروي، خاصة مع غياب اللاعب لفترة بسبب إصابة في القدم أعاقت انطلاقته مع الفريق الإنجليزي.

تصريحات يورو حول اختياره للشياطين الحمر

قال يورو في حديثه لصحيفة التليجراف: "لم أشعر أبدًا بأي ندم، أعرف مانشستر يونايتد جيدًا، وأعلم أنه قد يمر موسم سيئ أحيانًا، لكن هذا النادي نادٍ كبير، لذا لا شك في ذلك، كنت أعرف مشروع النادي قبل انضمامي".

وأضاف: "بالطبع، لم أكن أتوقع إنهاء موسمي الأول في المركز الخامس عشر، لكن هذه أمور يجب مواجهتها، لم يقتصر الأمر على ريال مدريد أو مانشستر فقط، بل كانت هناك عدة أندية تغازلني، اخترت مانشستر، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وأشار اللاعب الفرنسي إلى أهمية الدعم الذي وجده في النادي: "لديك مدير النادي، والمدرب، وجميع اللاعبين – كلهم موجودون لدفعك للأمام كل يوم".