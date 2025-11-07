المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

1 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم أشعر أبدًا بأي ندم".. مدافع مانشستر يونايتد يوضح سبب رفضه ريال مدريد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:56 م 07/11/2025
ليني يورو

الفرنسي الشاب ليني يورو

أوضح المدافع الفرنسي الشاب ليني يورو، المدافع البالغ 19 عامًا والقادم من أكاديمية نادي لوس أنجلوس للشباب، سبب اختياره الانضمام إلى مانشستر يونايتد رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ريال مدريد، خلال صيف 2024.

وانتقل يورو إلى الشياطين الحمر بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل نحو 62 مليون يورو، باستثناء المكافآت، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الكروي، خاصة مع غياب اللاعب لفترة بسبب إصابة في القدم أعاقت انطلاقته مع الفريق الإنجليزي.

تصريحات يورو حول اختياره للشياطين الحمر

قال يورو في حديثه لصحيفة التليجراف: "لم أشعر أبدًا بأي ندم، أعرف مانشستر يونايتد جيدًا، وأعلم أنه قد يمر موسم سيئ أحيانًا، لكن هذا النادي نادٍ كبير، لذا لا شك في ذلك، كنت أعرف مشروع النادي قبل انضمامي".

وأضاف: "بالطبع، لم أكن أتوقع إنهاء موسمي الأول في المركز الخامس عشر، لكن هذه أمور يجب مواجهتها، لم يقتصر الأمر على ريال مدريد أو مانشستر فقط، بل كانت هناك عدة أندية تغازلني، اخترت مانشستر، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وأشار اللاعب الفرنسي إلى أهمية الدعم الذي وجده في النادي: "لديك مدير النادي، والمدرب، وجميع اللاعبين – كلهم موجودون لدفعك للأمام كل يوم".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد مانشستر يونايتد ليني يورو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg