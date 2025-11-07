تشيلسي ينافس ليفربول على صفقة دفاعية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن دخول نادي تشيلسي في منافسة مع ليفربول للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف نادي ليفربول التعاقد مع الهولندي ستيف بوتمان، وفقًا لموقع CaughtOffside العالمي، خاصة أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف 2027.

وأفاد الموقع ذاته أن مفاوضات تجديد عقد بوتمان مع نيوكاسل تأخرت، ما جعل ليفربول وتشيلسي يسعيان للتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

ويأتي تأخر مفاوضات التجديد بين بوتمان ونيوكاسل في ظل تغييرات إدارية داخل النادي، بينما لا يزال عقد الدولي الهولندي ساريًا حتى عام 2027.

يُذكر أن بوتمان انضم إلى نيوكاسل قادمًا من نادي ليل الفرنسي في صيف 2022، في صفقة بلغت قيمتها نحو 37 مليون يورو، وفقًا لموقع Transfermarkt.

وشارك بوتمان في 13 مباراة خلال الموسم الحالي (2025-2026)، بمجموع 929 دقيقة لعب.