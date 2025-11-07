تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة 11 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 10 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 11 يوم السبت المقبل.

ومن أبرز المباريات المرتقبة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لقاء القمة بين ليفربول حامل اللقب، الذي يضم في صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، ومانشستر سيتي الذي يضم مصريا آخر هو عمر مرموش.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 نوفمبر 2025

توتنهام × مانشستر يونايتد - 2.30 عصرا

إيفرتون × فولهام - 5.00 مساء

وست هام × بيرنلي - 5.00 مساء

سندرلاند × أرسنال - 7.30 مساء

تشيلسي × ولفرهامبتون - 10.00 مساء

الأحد 9 نوفمبر 2025

أستون فيلا × بورنموث - 4.00 عصرا

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد - 4.00 عصرا

كريستال بالاس × برايتون - 4.00 عصرا

نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد - 4.00 عصرا

مانشستر سيتي × ليفربول - 6.30 مساء

