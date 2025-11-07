المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قمة مرتقبة بين صلاح ومرموش.. مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:28 م 07/11/2025
صلاح مرموش

صلاح ومرموش

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة 11 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 10 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 11 يوم السبت المقبل.

ومن أبرز المباريات المرتقبة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لقاء القمة بين ليفربول حامل اللقب، الذي يضم في صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، ومانشستر سيتي الذي يضم مصريا آخر هو عمر مرموش.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 نوفمبر 2025

توتنهام × مانشستر يونايتد - 2.30 عصرا

إيفرتون × فولهام - 5.00 مساء

وست هام × بيرنلي - 5.00 مساء

سندرلاند × أرسنال - 7.30 مساء

تشيلسي × ولفرهامبتون - 10.00 مساء

الأحد 9 نوفمبر 2025

أستون فيلا × بورنموث - 4.00 عصرا

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد - 4.00 عصرا

كريستال بالاس × برايتون - 4.00 عصرا

نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد - 4.00 عصرا

مانشستر سيتي × ليفربول - 6.30 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
النجمة

النجمة

- -
الهلال

الهلال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg