كلام فى الكورة
دورتموند يضع شرطًا لإعادة سانشو

محمد همام

كتب - محمد همام

07:47 م 07/11/2025
جادون سانشو

جادون سانشو لاعب فريق أستون فيلا

وضع نادي بوروسيا دورتموند شرطًا لإعادة لاعبه السابق جادون سانشو عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم رغبة مانشستر يونايتد في الإبقاء على اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح الإنجليزي، البالغ من العمر 25 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، بينما يمتلك مانشستر يونايتد خيار تمديد العقد لموسم إضافي، إلا أن النادي لا يعتزم تفعيله.

وكان سانشو قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند، إلا أنه لم يقدم الإضافة المنتظرة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة أكثر من مرة، إلى كلٍّ من دورتموند وتشيلسي وأخيرًا أستون فيلا.

وخاض سانشو 83 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ووفقًا لصحيفة فوتبول إنسايدر الإنجليزية، فإن إدارة دورتموند اشترطت انتهاء عقد سانشو مع مانشستر يونايتد قبل التعاقد معه، حتى يتمكن النادي من ضمه في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الألماني لا ترغب في دفع أي مقابل مادي لإتمام الصفقة، إذ وضعت شرطًا وحيدًا يتمثل في قدوم اللاعب مجانًا.

وشارك سانشو مع أستون فيلا خلال الموسم الحالي في سبع مباريات في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد دورتموند جادون سانشو

