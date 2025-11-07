المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكشف موقف المصابين قبل مباراة ولفرهامبتون

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:16 م 07/11/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سينتظر الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن مشاركة جناح الفريق البرتغالي بيدرو نيتو في مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "خاض بيدرو حصة تدريبية معنا بالأمس ومع المعالج الطبيعي وكان الأمر جيدا، اليوم سيحاول معنا ومن ثم سنتخذ القرار الأخير".

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن المدافع ليفي كلويل المصاب في الركبة وزميله داريو إيسوجو المصاب في الفخذ سيواصلان الغياب عن الفريق.

فيما يواصل كول بالمر التعافي من إصابة في الفخذ ولن يتواجد في مباراة الغد، فيما لم تكتمل جاهزية المدافع بينوا بادياشيلي بعد للعودة للمشاركة في ظل تعافيه من إصابة عضلية.

وكان لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، قد خرج بديلا في الدقائق الأولى من تعادل تشيلسي مع كارباج أجدام الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن مواجهة ولفرهامبتون.

وفي هذا الصدد قال ماريسكا: "ليس لدينا أي جديد في الوقت الحالي، نحتاج للانتظار بضع ساعات لتنتهي كافة الفحوصات، بالتأكيد لديه إصابة".

وأتم: "من المؤسف حدوث ذلك لأننا كنا نحاول تقليل دقائق مشاركته وحتى مع ذلك تعرض للإصابة مجددا، لكننا سنحتاج للمواصلة حتى نجد حلا لذلك".

ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا

