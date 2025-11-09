كشف النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح ليفربول الإنجليزي، عن لحظته المفضلة منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر.

وانضم كييزا إلى صفوف ليفربول، في صيف عام 2024، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ويمتد عقده إلى يونيو 2028.

تصريحات كييزا لاعب ليفربول

وقال كييزا خلال تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس": "تحقيق الدوري الانجليزي مع ليفربول، كان أمرًا مميزًا جدًا، لأنه كان أول بطولة لي".

وأضاف النجم الإيطالي: "لم ألعب كثيرًا العام الماضي مع الفريق، لكن الفوز بهذه البطولة مع ليفربول كان أمرًا مذهلًا."

وواصل: "أفضل لاعب لعبت ضده هو ميسي، إنه أفضل لاعب في التاريخ، بينما يعتبر لامين يامال الجناح الأفضل حاليًا، ويليه محمد صلاح ورافينيا".

وتابع: "فلوريان فيرتز لاعب فني، إنه من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، أسلوبه في التحكم بالكرة ولمسها رائع بكل معنى الكلمة".

وأكمل: "فيرتز يمتلك كل مقومات النجاح في ليفربول، لا شيء يعيقه، هو قادم من دوري آخر، لكن هوجو إيكيتيكي أيضًا تأقلم بعد مرور الوقت".

وأشار: "بيب جوارديولا؟ عندما تقوم بتحليل كل خصم، فمن الجميل دائمًا أن تلعب ضد فريقه لأنك حينها لن تشعر بالملل أبدًا، عكس بقية المباريات".

وأردف: "انتقادات فان دايك؟ هو قائد الفريق، وعنضر مهم جدًا لهذا النادي طيلة السنوات الماضية، وقد حظيت بالعديد من القادة الذين كانوا صريحين وواضحين مثله".

واستطرد: "فان دايك يضع معيارًا للأداء عند 10/10، وعندما يحصل على 9/10، فإنه يتعرض للانتقادات، عكس ما يحدث مع بقية اللاعبين".

وأتم: "لم يتلقَّ آرسنال سوى ثلاثة أهداف وخسر مباراة واحدة أمامنا، لذا حاليًا لا يتعلق الأمر بالنظر إلى جدول الدوري، بل بمحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".