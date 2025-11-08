المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
صفقة الموسم.. أرسنال يحدد سعرًا خياليًا لبيع نجمه إلى ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:55 م 07/11/2025
ديكلان رايس

ديكلان رايس

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مساعي نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع أحد أهم نجوم آرسنال الإنجليزي.

ويتطلع ريال مدريد لضم لاعب مميز في مركز خط الوسط، لتعويض النجم الألماني توني كروس، الذي قرر الاعتزال خلال 2024.

وأثر اعتزال كروس على مركز خط وسط الميرنجي بشكل واضح، ورغم التعاقد مع العديد من المواهب المميزة، إلا أن الفريق مازال بحاجة للاعب بمواصفات الألماني. 

ريال مدريد يستهدف ديكلان رايس

وتداول مسؤولي النادي الملكي، بحسب شبكة "ديفينسا سنترال" اسم الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، لمحاولة الحصول على خدماته.

ويرى مسوؤلي الريال في نجم آرسنال، صفقة الموسم، لكن النادي اللندني سيطلب مبلغ ضخم، قد يصل إلى 150 مليون يورو.

ويرتبط ديكلان رايس بعقدٍ مع أرسنال حتى عام 2028، لذا سيحتاج التعاقد معه لمفاوضات جادة، ومبلغ مالي ضخم.

وأكد التقرير بأن الطريقة الوحيدة لإتمام ريال مدريد تلك الصفقة، يتمثل في ضغط ديكلان على إدارة الجانرز، للسماح برحيله إلى الملكي.

وطلب تشابي ألونسو التعاقد مع مارتن زوبيمندي خلال الصيف الماضي، لكن إدارة الريال رفضت شرط ريال سوسيداد، بدفع 66 مليون يورو.

ويثق مسؤولي الريال في قدرة أردا جولر وإدواردو كامافينجا على قيادة الوسط، وإذا لم ينجحا في ذلك، فسيتم التحرك نحو صفقة جديدة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يحين موعد انطلاق مباراة ريال مدريد القادمة ضد فاليكانو، في الجولة الـ12 من عمر مسابقة "لا ليجا"، يوم الأحد، في تمام الساعة الـ5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز العاشر، وفي رصيده 14 نقطة.

مباراة أرسنال القادمة
ريال مدريد الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ديكلان رايس

