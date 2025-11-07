المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الإساءة لنجم عربي.. إيقاف لاعب في إنجلترا لمدة 9 مباريات

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:59 م 07/11/2025
حنبعل

أوسمايجيتش وحنبعل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على ميلوتين أوسمايجيتش مهاجم فريق بريستون الناشط في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

وتم فرض عقوبة الإيقاف على أوسمايجيتش لمدة 9 مباريات، اليوم الجمعة، بسبب توجيهه إساءة عنصرية للاعب التونسي حنبعل المجبري خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي.

وحدثت الواقعة يوم 15 فبراير خلال مباراة بريستون أمام بيرنلي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن لجنة مستقلة وجدت أن أوسمايجيتش وجه إساءة إلى لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري، مستخدما عبارات "تتضمن إشارة -صريحة أو ضمنية - إلى اللون أوالعرق أو كليهما".. وقد أنكر أوسمايجيتش التهمة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أيضا أن اللجنة فرضت غرامة قدرها 21 ألف جنيه إسترليني (27600 دولار) بالإضافة إلى إلزام اللاعب بحضور دورة تثقيفية إجبارية.

والتقى الفريقان بعد ذلك ببضعة أسابيع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ورفض لاعبو بيرنلي مصافحة أوسمايجيتش تضامنا مع المجبري الذي قال إنه تلقى "إساءة عنصرية مقززة".

 

 

