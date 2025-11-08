المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 4
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

0 1
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

0 0
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد.. شكوك حول مشاركة محمد قدوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:15 م 07/11/2025
قدوس

محمد قدوس

أثار الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام الشكوك حول موقف لاعبه الغاني محمد قدوس من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

وتعرض الجناح الغاني لإصابة في مباراة فريقه ضد تشيلسي، ما أدى إلى استبعاده من مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وسُئل فرانك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، إذا ما كان الفريق مكتمل الصفوف، وما إذا كان قدوس جاهزا، ليجيب في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: "كل من شارك أمام كوبنهاجن فهو سليم".

وأضاف: "كريستيان روميرو وديستيني أودوجي استجابا بشكل جيد للتأهل وهما بحالة جيدة وجاهزان للعب".

واختتم: "أما قدوس فموقفه غير مؤكد لمباراة الغد، وسنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن قدوس صاحب الـ25 عاما شارك في 15 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي توتنهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg