أثار الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام الشكوك حول موقف لاعبه الغاني محمد قدوس من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

وتعرض الجناح الغاني لإصابة في مباراة فريقه ضد تشيلسي، ما أدى إلى استبعاده من مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وسُئل فرانك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، إذا ما كان الفريق مكتمل الصفوف، وما إذا كان قدوس جاهزا، ليجيب في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: "كل من شارك أمام كوبنهاجن فهو سليم".

وأضاف: "كريستيان روميرو وديستيني أودوجي استجابا بشكل جيد للتأهل وهما بحالة جيدة وجاهزان للعب".

واختتم: "أما قدوس فموقفه غير مؤكد لمباراة الغد، وسنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن قدوس صاحب الـ25 عاما شارك في 15 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا