المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 4
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

0 1
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

0 0
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لاعب ليفربول يرحب بالرحيل في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

09:18 م 07/11/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

أبدى الدولي الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، لاعب فريق ليفربول، ترحيبه بمغادرة "الريدز" في الصيف المقبل، مع نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2026.

وبحسب موقع TEAMtalk العالمي، فإن روبيرتسون أبدى استعداده للانتقال إلى سيلتيك الأسكتلندي، حيث يرى النادي في اللاعب إضافة قوية للفريق الأول.

وأضاف الموقع ذاته أن روبيرتسون لا يمانع الانتقال إلى صفوف العملاق الأسكتلندي في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

ويُعد روبيرتسون من أبرز لاعبي ليفربول في المواسم الأخيرة، حيث أصبح ركيزة أساسية منذ انضمامه من هال سيتي في صيف 2017.

بدأ روبيرتسون في العودة للتشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة، حيث شارك في 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر.

وغاب روبيرتسون عن بداية الموسم الحالي، وذلك بعد التعاقد مع الدولي المجري ميلوس كيركيز من بورنموث، قبل أن يستعيد مكانه الأساسي مع تراجع مستوى كيركيز.

ويمتلك صاحب الـ31 عامًا العديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

الدوري الإنجليزي ليفربول روبيرتسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg