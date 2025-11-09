لاعب ليفربول يرحب بالرحيل في الصيف

أبدى الدولي الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، لاعب فريق ليفربول، ترحيبه بمغادرة "الريدز" في الصيف المقبل، مع نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2026.

وبحسب موقع TEAMtalk العالمي، فإن روبيرتسون أبدى استعداده للانتقال إلى سيلتيك الأسكتلندي، حيث يرى النادي في اللاعب إضافة قوية للفريق الأول.

وأضاف الموقع ذاته أن روبيرتسون لا يمانع الانتقال إلى صفوف العملاق الأسكتلندي في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

ويُعد روبيرتسون من أبرز لاعبي ليفربول في المواسم الأخيرة، حيث أصبح ركيزة أساسية منذ انضمامه من هال سيتي في صيف 2017.

بدأ روبيرتسون في العودة للتشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة، حيث شارك في 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر.

وغاب روبيرتسون عن بداية الموسم الحالي، وذلك بعد التعاقد مع الدولي المجري ميلوس كيركيز من بورنموث، قبل أن يستعيد مكانه الأساسي مع تراجع مستوى كيركيز.

ويمتلك صاحب الـ31 عامًا العديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.