كلام فى الكورة
أموريم يثير غضب جماهير أرسنال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:20 م 07/11/2025
أموريم مع جائزة مدرب الشهر

أموريم مع جائزة مدرب الشهر

أظهرت جماهير أرسنال غضبهم بعد منح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مدربه ميكيل أرتيتا.

وحصد أموريم جائزة مدرب الشهر في بريميرليج بعد التفوق على أرتيتا و أوناي إيمري وأندوني إيراولا.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ردود فعل مشجعي أرسنال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعضهم غضبهم واصفين هذا القرار بأنه "سخيف" و"غير عادل".

وحصل أموريم على الجائزة بعد أن حقق فريقه مانشستر يونايتد انتصارات صعبة على سندرلاند وليفربول وبرايتون خلال شهر أكتوبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المدرب البرتغالي بالجائزة منذ توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

وأصبح أموريم هو أول مدرب لمانشستر يونايتد، يفوز بجائزة أفضل مدرب منذ نوفمبر 2023.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

