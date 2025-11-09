المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رقم قياسي ينتظر "ملك ليفربول".. هل يفسد صلاح الظهور الـ1000 لجوارديولا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:58 م 07/11/2025
جوارديولا وصلاح

جوارديولا وصلاح

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الاتحاد قمة مان سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

صلاح في مواجهة جوارديولا

يتطلع صلاح نجم نادي ليفربول لإفساد الليلة الاستثنائية التي ينتظرها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي يريد فيه جوارديولا الاحتفال بمباراته الـ1000 بالفوز على ليفربول، ينتظر صلاح هو الآخر إنجازًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي.

ويقف صلاح الآن على أعتاب رقم قياسي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ساهم بـ 276 هدفًا مع ليفربول (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة) في المسابقة.

وإذا أحرز صلاح هدفا أو صنع تمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي، سيصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالتالي سيحطم إنجاز واين روني مع مانشستر يونايتد.

ويعد مانشستر سيتي أحد ضحايا صلاح المفضلين، إذا سجل أمامه 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي لم يفعله أي لاعب آخر في مواجهة الفريقين بتاريخ المسابقة.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي عمر مرموش ترتيب الدوري الإنجليزي مان سيتي ضد ليفربول

