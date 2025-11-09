يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الاتحاد قمة مان سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

صلاح في مواجهة جوارديولا

يتطلع صلاح نجم نادي ليفربول لإفساد الليلة الاستثنائية التي ينتظرها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي يريد فيه جوارديولا الاحتفال بمباراته الـ1000 بالفوز على ليفربول، ينتظر صلاح هو الآخر إنجازًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي.

ويقف صلاح الآن على أعتاب رقم قياسي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ساهم بـ 276 هدفًا مع ليفربول (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة) في المسابقة.

وإذا أحرز صلاح هدفا أو صنع تمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي، سيصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالتالي سيحطم إنجاز واين روني مع مانشستر يونايتد.

ويعد مانشستر سيتي أحد ضحايا صلاح المفضلين، إذا سجل أمامه 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي لم يفعله أي لاعب آخر في مواجهة الفريقين بتاريخ المسابقة.