كلام فى الكورة
ليفربول يسعى لخطف الوصافة من السيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 11

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:04 م 07/11/2025
ليفربول

ليفربول

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة 11 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 10 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم اٌينين الماضي، بينما تنطلق الجولة 11 غدا السبت.

وبعد انتهاء أول 10 جولات، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ويليهما ليفربول، حامل اللقب (18 نقطة).

ويملك ليفربول فرصة الانقضاض على الصدارة حال فوزه على مانشستر سيتي في مباراة القمة التي تجمع بينهما في الجولة 11، يوم الأحد المقبل، بشرط ألا يتفوق عليه سندرلاند أو بورنموث في فارق الأهداف، إذا يملكان الرصيد نفسه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 11.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 25 نقطة

مانشستر سيتي - 19 نقطة

ليفربول - 18 نقطة

سندرلاند - 18 نقطة

بورنموث - 18 نقطة

توتنهام - 17 نقطة

تشيلسي - 17 نقطة

مانشستر يونايتد - 17 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

