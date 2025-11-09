ليفربول يستهدف صفقة هجومية في يناير

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، عن رغبة قوية من جانب نادي ليفربول في تدعيم خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للمصادر، يركز النادي الإنجليزي أنظاره على اللاعب الغاني، أنطونيو سيمينو، جناح فريق بورنموث، الذي قدم أداءً مميزًا منذ الموسم الماضي وجذب اهتمام العديد من الأندية.

وبحسب موقع caughtoffside العالمي، فإن إدارة ليفربول تخطط لتقديم عرض بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الدولي الغاني.

من جانبه، أبدى سيمينو رغبة في الانتقال إلى ليفربول، إلا أن إدارة بورنموث اشترطت تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب للموافقة على بيعه.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت في وقت سابق عن وجود بند شرط جزائي في عقد سيمينو دون الكشف عن الرقم المطلوب لرحيله.

وخاض الدولي الغاني 11 مباراة مع بورنموث هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أهداف.

يُذكر أن سيمينو انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو في يناير 2023.