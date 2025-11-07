المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روما ينافس نابولي على لاعب مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:42 م 07/11/2025
كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

كوبي ماينو

كشفت تقارير إعلامية عن دخول كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي.

ماينو (20 عاما) أصبح هدفا عدة أندية أوروبية، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد.

ويتصدر نابولي الإيطالي سباق التعاقد مع ماينو، خاصة أنه حاول ضمه بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موقع "فوتبول إيطاليا" كشف عن أن روما مستعد لمنافسة نابولي على ضم اللاعب الإنجليزي الشاب في الميركاتو الشتوي المقبل.

روما أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ماينو، إذ يبحث النادي عن لاعب وسط جديد في يناير، ويفضل أن يكون قادرا على اللعب في أكثر من مركز.

من جانبه يسعى ماينو يسعى للحصول على وقت لعب منتظم، فيما يواجه مانشستر يونايتد ضرورة اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويتوقف الأمر على تقييم مانشستر يونايتد للاعب، إذ تشير التقديرات إلى أن سعره يتراوح بين 45 و50 مليون يورو.

ولأسباب مالية، قد يحاول نابولي الحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتد عقد ماينو مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل) مع خيار التمديد لموسم إضافي، في حالة اتفاق الطرفين.

وشارك لاعب الوسط الشاب في 8 مباريات مع يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

روما مانشستر يونايتد نابولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg