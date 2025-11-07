روما ينافس نابولي على لاعب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية عن دخول كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي روما الإيطالي.

ماينو (20 عاما) أصبح هدفا عدة أندية أوروبية، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد.

ويتصدر نابولي الإيطالي سباق التعاقد مع ماينو، خاصة أنه حاول ضمه بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موقع "فوتبول إيطاليا" كشف عن أن روما مستعد لمنافسة نابولي على ضم اللاعب الإنجليزي الشاب في الميركاتو الشتوي المقبل.

روما أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ماينو، إذ يبحث النادي عن لاعب وسط جديد في يناير، ويفضل أن يكون قادرا على اللعب في أكثر من مركز.

من جانبه يسعى ماينو يسعى للحصول على وقت لعب منتظم، فيما يواجه مانشستر يونايتد ضرورة اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويتوقف الأمر على تقييم مانشستر يونايتد للاعب، إذ تشير التقديرات إلى أن سعره يتراوح بين 45 و50 مليون يورو.

ولأسباب مالية، قد يحاول نابولي الحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتد عقد ماينو مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل) مع خيار التمديد لموسم إضافي، في حالة اتفاق الطرفين.

وشارك لاعب الوسط الشاب في 8 مباريات مع يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

