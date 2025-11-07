يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 10 جولات من الموسم الجديد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 11 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء السبت.

وينفرد إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 13 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفا

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 6 أهداف

إيجور تياجو (برينتفورد) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

