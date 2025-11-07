المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هالاند يتصدر بفارق كبير.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 11

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:57 م 07/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 10 جولات من الموسم الجديد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 11 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء السبت.

وينفرد إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 13 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفا

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 6 أهداف

إيجور تياجو (برينتفورد) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي

