كييزا: صلاح أثبت أنه من الطراز العالمي.. وهذه لحظتي المفضلة مع ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:11 م 07/11/2025
محمد صلاح وكييزا

محمد صلاح وكييزا - ليفربول

أكد فيديريكو كييزا لاعب نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح أثبت أنه من الطراز العالمي، كاشفًا عن اللحظة المفضلة له مع الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وقال كييزا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "مو صلاح لاعب رائع، إنه لاعب من الطراز العالمي، وقد أثبت ذلك لسنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو دوري صعب للغاية، وشاهدنا في العام الماضي، سجّل أهدافًا رائعة".

وعن لحظته المفضلة حتى الآن في ليفربول، أضاف: "الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كان أمرًا مميزًا للغاية، لأنها كانت أول بطولة لي، مع أنني لم ألعب كثيرًا العام الماضي، إلا أن الفوز به مع ليفربول، واللعب مع لاعبين رائعين، كان أمرًا مذهلًا، مع أنني لم أشارك كثيرًا، إلا أنني كنت سعيدًا بفوزي بهذا اللقب".

رقم قياسي ينتظر "ملك ليفربول".. هل يفسد صلاح الظهور الـ1000 لجوارديولا؟

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي كييزا

