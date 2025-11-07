أكد فيديريكو كييزا لاعب نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح أثبت أنه من الطراز العالمي، كاشفًا عن اللحظة المفضلة له مع الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال كييزا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "مو صلاح لاعب رائع، إنه لاعب من الطراز العالمي، وقد أثبت ذلك لسنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو دوري صعب للغاية، وشاهدنا في العام الماضي، سجّل أهدافًا رائعة".

وعن لحظته المفضلة حتى الآن في ليفربول، أضاف: "الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كان أمرًا مميزًا للغاية، لأنها كانت أول بطولة لي، مع أنني لم ألعب كثيرًا العام الماضي، إلا أن الفوز به مع ليفربول، واللعب مع لاعبين رائعين، كان أمرًا مذهلًا، مع أنني لم أشارك كثيرًا، إلا أنني كنت سعيدًا بفوزي بهذا اللقب".

