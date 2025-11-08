المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

مانشستر يونايتد يتحرك لضم إندريك من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:39 ص 08/11/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه شارك حتى الآن في مباراة واحدة، حيث دخل بديلا في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

ووفقا لما ذكره موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن إمكانية إعارة إندريك في يناير.

وأوضح التقرير أن أولمبيك ليون الفرنسي يُعتبر حاليا المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، غير أن يونايتد لا يزال مرشحا بقوة للمنافسة على خدمات إندريك.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع إندريك لتعويض جوشوا زيركزي، الذي بات قريبا من الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد".

وكان المهاجم البرازيلي الشاب قد شارك في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

