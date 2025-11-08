مانشستر يونايتد يتحرك لضم إندريك من ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه شارك حتى الآن في مباراة واحدة، حيث دخل بديلا في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

ووفقا لما ذكره موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن إمكانية إعارة إندريك في يناير.

وأوضح التقرير أن أولمبيك ليون الفرنسي يُعتبر حاليا المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، غير أن يونايتد لا يزال مرشحا بقوة للمنافسة على خدمات إندريك.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع إندريك لتعويض جوشوا زيركزي، الذي بات قريبا من الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد".

وكان المهاجم البرازيلي الشاب قد شارك في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

