صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

رسالة جوارديولا

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رسالة إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، غدًا الأحد، بالدوري الإنجليزي.

وخلق جوارديولا وكلوب حالة من التنافس لمدة عدة سنوات في بريميرليج، قبل أن يرحل المدرب الألماني عن ليفربول، ويأتي أرني سلوت في الموسم الماضي.

وقال بيب: "أشعر أن يورجن كلوب منحني الكثير، وأفتقده بشدة، بمعنى آخر يا إلهي تغلبتُ على هذا الرجل، كم أخذ مني الوقت من التفكير والعمل والإنجاز والتحسّن لأتغلب عليه، لطالما شعرت أننا نحترم بعضنا البعض كثيرا".

ديلي ميل

غضب في أرسنال

أظهرت جماهير أرسنال غضبهم من منح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مدربهم ميكيل أرتيتا.

ووصف مشجعو أرسنال الغاضبون قرار اختيار أموريم كأفضل مدرب في الشهر بأنه "سخيف" و"غير عادل".

وحصل أموريم على الجائزة بعد أن حقق فريقه مانشستر يونايتد انتصارات صعبة على سندرلاند وليفربول وبرايتون خلال شهر أكتوبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المدرب البرتغالي بالجائزة منذ توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

عودة إيزاك

عاد ألكسندر إيزاك للمشاركة في تدريبات ليفربول بعد غيابه عن آخر ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وأصبح إيزاك جاهزا للظهور في مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحافة الإسبانية

شبكة ديفينسا سنترال

صفقة الموسم للريال

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتعزيز صفوفه بصفقة كبرى خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل نجم الوسط الألماني توني كروس الذي اعتزل اللعب في 2024.

وكشفت تقارير إنجليزية أن إدارة النادي الملكي تضع نجم آرسنال ديكلان رايس على رأس قائمة أولوياتها، وترى فيه "صفقة الموسم"، إلا أن النادي اللندني قد يطالب بمبلغ ضخم يصل إلى 150 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ماركا

روديجر يحدد مستقبله

حسم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، موقفه من مستقبله مع النادي الملكي، في ظل اقتراب نهاية عقده خلال صيف 2026.

يمنح روديجر الأولوية للاستمرار مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة، رغم تلقيه عروضًا مغرية من أندية سعودية، إلى جانب اهتمام ناديه السابق تشيلسي بضمه، بينما ينتظر اللاعب القرار الرسمي من إدارة الميرنجي بشأن تجديد عقده.

لابورتا يحمي يامال

ناشد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجهات المعنية بتقليل مشاركة لامين يامال لاعب الفريق مع منتخب إسبانيا في المباريات المقبلة، حفاظًا على جهوده مع النادي.

وقال لابورتا خلال الحصة التدريبية المفتوحة بملعب كامب نو: "لامين هو الأفضل في العالم في مركزه، ومن الطبيعي أن يتم استدعاؤه، لكن أتمنى تخفيف مشاركته خاصة وأن إسبانيا أصبحت تقريبًا متأهلة وتحتاج نقطة واحدة فقط".

الصحافة الإيطالية

سبورت إيطاليا

ليفاندوفسكي على رادار ميلان

يستهدف نادي ميلان التعاقد مع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويرغب الروسونيري في تدعيم صفوف خط الهجوم، لتلبية طلبات المدرب أليجري، مستغلًا نهاية عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم، مما قد يدفع برشلونة لبيعه في الشتاء، للاستفادة بالمقابل المادي.

فوتبول إيطاليا

روما ينافس نابولي على ضم لاعب مانشستر يونايتد

دخل كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات نادي روما، الذي سيواجه منافسة شرسة من مواطنه نابولي، لضم اللاعب الشاب.

وخرج ماينو من حسابات روبن أموريم مدرب اليونايتد الحالي، مما دفع روما للتفكير في التعاقد معه، بعدما دخل نابولي في مفاوضات قوية لضمه، منذ الصيف الماضي، حيث يتراوح سعره بين 45 إلى 50 مليون يورو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

استمرار غياب بوجبا

أكد سيباستيان بوكونيولي، مدرب موناكو، استمرار غياب بول بوجبا (32 عاما) للإصابة، إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.

كان بوجبا على وشك العودة للمشاركة ضد باريس إف سي نهاية الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية مؤخرا، قبل يومين من المباراة، وترددت أنباء عن احتمال مشاركته ضد لانس، لكن بوكونيولي نفى ذلك.

وقال بوكونيولي في مؤتمر صحفي: "لن يكون بول ضمن تشكيلة الفريق في مباراة لانس، من المقرر عودته ضد رين بعد فترة التوقف الدولي (في 22 نوفمبر)، سنرى كيف سيتطور أداؤه في التدريبات".

GFFN

رسالة ديشامب الحزينة

صرّح ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، بأنه كان يفضّل لو أُقيمت مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026 في يوم مختلف عن الخميس المقبل.

وتقام مباراة فرنسا ضد أوكرانيا يوم 13 نوفمبر الحالي، في يوم الذكرى العاشرة للهجمات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس، والتي كان من بينها هجوم على "استاد دو فرانس" أثناء لعب مباراة ودية بين "الديوك" ومنتخب ألمانيا.

وأكد ديشامب أنه كان من الأفضل لو تجنب المنتخب الفرنسي اللعب في ذلك اليوم، وقال في هذا الصدد: "هل كان ذلك ممكنا؟ ليس لديّ إجابات، الأمر ليس بيدي، احتراما لعائلات الضحايا، هناك واجب إحياء للذكرى، ولكن هناك مباراة كرة قدم أيضا".

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن ميونخ يتواصل مع نجم ليفربول

أجرى نادي بايرن ميونخ محادثات جادة مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، لمحاولة التعاقد معه في صفقة مجانية خلال صيف 2026.

ويأتي اهتمام بايرن ميونخ بضم كوناتي، نظرًا لقرب رحيل دايوت أوباميكانو، والذي يحظى باهتمام نادي ريال مدريد الإسباني

كيكر

كومباني يتطلع لكسر رقم جوارديولا

يتطلع البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، لكسر الرقم التاريخي للمدرب الإسباني، بيب جوارديولا، في مسابقة الدوري الألماني، عندما يواجه فريق يونيون برلين.

وكان جوارديولا قد حقق الانتصار في أول 10 مباريات، خلال نسخة موسم 2015-2016، مع بايرن ميونخ، بينما حقق كومباني 9 انتصارات حتى الآن.