كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

مباريات اليوم السبت.. مانشستر يونايتد يصطدم بتوتنهام..وديربي جدة يلوح في الأفق

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:38 ص 08/11/2025
مانشستر يونايتد

صورة أرشيفية

يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات العربية والعالمية، إذ تشتعل الأجواء في الدوري السعودي، إلى جانب انطلاق منافسات جولة جديدة من مواجهات الدوري الإنجليزي.

وتبدأ منافسات السبت، بمواجهة قوية تجمع بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل آرسنال ضيفًا على سندرلاند، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، بينما يستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون في إطار مواجهات الأسبوع ذاته.

ويضرب فريق اتحاد جدة موعدًا مع نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مواجهات الدوري السعودي، حيث يبحث الثنائي عن خطف الأنظار في الديربي.

طالع مباريات اليوم السبت من هنا.

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري الإنجليزي

- توتنهام × مانشستر يونايتد - الثانية والنصف عصرًا (بي إن سبورت 1).

- سندرلاند × آرسنال - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورت 1).

- تشيلسي × وولفرهامبتون - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 1).

الدوري السعودي

- اتحاد جدة × أهلي جدة - السابعة والنصف (ثمانية 1).

 

الدوري السعودي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي آرسنال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

