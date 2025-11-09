المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت قبل مواجهة السيتي: أستمتع بمشاهدة فرق جوارديولا.. ودائما يضيف أفكارا مبتكرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:57 ص 08/11/2025
سلوت وجوارديولا

أرني سلوت مدرب ليفربول - بيب جوارديولا مدرب السيتي

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بطريقة اللعب التي تقدمها فرق بيب جوارديولا، قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تقام في تمام السادسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ11 من بريميرليج.

متعة جوارديولا

وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة سكاي: "دائمًا ما أستمتع بمشاهدة فرق جوارديولا لأنها تقدم كرة قدم واضحة وجميلة وتُسعد الجماهير، وعلى عكس كثير من المباريات التي أصبحت مليئة بإضاعة الوقت، فرق بيب لا تلجأ لذلك".

أضاف: "فريقه مع برشلونة كان مذهلًا، ومع كل فريق جديد يضيف أفكارًا مبتكرة مثل الظهير المعكوس، كثير من المدربين يحققون الفوز، لكن الطريقة التي فاز بها جوارديولا تجعله مختلفًا، والوصول إلى 1000 مباراة في هذا المستوى إنجاز صعب يتطلب تضحيات كبيرة".

فان ديك القائد

ثم أشار مدرب ليفربول: "فان ديك هو القائد الواضح للفريق، صوته وحضوره يظهران في كل تدريب، هو يتمتع بشخصية قيادية قوية وكان لاعبًا مهمًا للنادي لسنوات".

تابع: "يضع لنفسه معايير عالية، وعندما يقدم أداءً بدرجة 9 من 10 يُنتقد بدلًا من أن يمدح، وهذا لأنه رفع سقف التوقعات من نفسه".

واختتم تصريحاته عن الصراع على القمة، قائلًا: "أرسنال يتصدر بفارق واضح، لكن لا فائدة من التركيز على جدول الترتيب الآن، الأهم هو الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وتحسين موقعنا، سنواجه فريقًا قويًا، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي بيب جوارديولا أرني سلوت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فان ديك

