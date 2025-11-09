كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبرى، حول مستقبل النجم الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويلعب صلاح، ذي الـ33 عامًا، ضمن صفوف الريدز، منذ صيف عام 2017، عندما انضم للفريق قادمًا من روما الإيطالي.

وفاز الفرعون المصري بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية.

وخاض صلاح خلال الموسم الحالي 15 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

بحسب ما ذكره موقع "footballinsider247" فإن هناك شائعات تدور حول مساعي صلاح لمغادرة ملعب "آنفيلد رود".

وارتبط "مو" خلال السنوات الماضية، بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، مع تلقي راتب سنوي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير بأن الدولي المصري لديه عرضًا مفتوحًا، للانتقال إلى السعودية في أي وقت يريده، مع إتاحة فرصة ذهبية لجني مكاسب مالية طائلة.

واستشهد التقرير بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، والذي حقق أرقامًا رياضية واقتصادية مذهلة، منذ انتقاله إلى السعودية.

ويتوقع أن يحاول محمد صلاح الاقتداء بالنجم البرتغالي، وإنهاء مسيرته الحافلة ضمن صفوف أحد الفرق الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين.

ليفربول يتحرك لضم بديل صلاح

في هذه الأثناء، يراقب ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، أحد النجوم البارزين في الدوري الألماني، وهو سعيد الملا، جناح فريق كولن.

وسجل الملا أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، خلال تسع مباريات في الدوري الألماني، ليخطف أنظار كبار أندية أوروبا.

ويعد ثلاثي ​​الدوري الإنجليزي، من أشد المعجبين باللاعب صاحب الـ19 عامًا، وقد يحاول ليفربول جلبه ليكون خليفة مستقبلي لمحمد صلاح.