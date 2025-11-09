ماك أليستر يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

حسم النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط نجم وسط ليفربول، خلال صيف العامين الماضيين، بخطوة الانتقال إلى النادي الملكي، نظرًا لتألقه اللافت مع الفريق الإنجليزي.

ويعد ماك أليستر، المتوج بكأس العالم 2022 رفقة الأرجنتين، ركيزة أساسية في تشكيل ليفربول، طيلة المواسم الثلاثة الماضية.

ماك أليستر يرفض عرض ريال مدريد

بحسب ما ذكرته شبكة "footballinsider" الإنجليزية، فإن ماك أليستر لا يميل إلى قبول فكرة الانتقال إلى ريال مدريد.

ويبحث العملاق الإسباني، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، عن لاعب وسط مميز، يكون حلاً طويل الأمد، للثنائي السابق، توني كروس ولوكا مودريتش.

وأكد التقرير أن ماك أليستر لا يهتم بالعروض المغرية، التي تصل إليه من كبار أوروبا، خاصة ريال مدريد، للحصول على خدماته في صيف 2026

وكان والد ماك أليستر قد اعترف من قبل، بأنه لا يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد، في المستقبل، لكنه أوضح أن نجله سعيد في ليفربول حاليًا.

وكان النجم الأرجنتيني، قد أحرز هدفًا قاد به ليفربول، للفوز على ريال مدريد، بنتيجة (1-0) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وخاض ماك أليستر خلال الموسم الحالي 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.