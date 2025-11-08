المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جونسون أمام مبومو.. تشكيل توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:50 م 08/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كشف الجهازان الفنيان لفريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي سيدخل به الثنائي المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب توتنهام.

تشكيل توتنهام

استقر توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تشكيل الفريق الذي سيدخل به مباراة مانشستر يونايتد، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

خط الوسط: بالينيا، بابي سار، برينان جونسون.

خط الهجوم: ريتشاريلسون، كولو مواني، تشافي سيمونز.

تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق لمواجهة توتنهام، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، لوك شاو، هاري ماجواير، دي ليخت.

خط الوسط: دورجو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو.

خط الهجوم: بريان مبويمو، ديالو، ماتيوس كونيا.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي توتنهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

46

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على توتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
