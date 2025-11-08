كشف الجهازان الفنيان لفريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي سيدخل به الثنائي المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب توتنهام.

تشكيل توتنهام

استقر توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تشكيل الفريق الذي سيدخل به مباراة مانشستر يونايتد، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

خط الوسط: بالينيا، بابي سار، برينان جونسون.

خط الهجوم: ريتشاريلسون، كولو مواني، تشافي سيمونز.

تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق لمواجهة توتنهام، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، لوك شاو، هاري ماجواير، دي ليخت.

خط الوسط: دورجو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو.

خط الهجوم: بريان مبويمو، ديالو، ماتيوس كونيا.