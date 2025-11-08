المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل أرسنال ضد سندرلاند.. ميرينو يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:42 م 08/11/2025
أرسنال

فريق أرسنال

أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، تشكيل أرسنال لمواجهة سندرلاند، المقرر إقامتها مساء اليوم، على أرضية ملعب النور، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتقد الجانرز لخدمات المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بداعي الإصابة، مما دفع أرتيتا للاعتماد على ميكيل ميرينو، في مركز المهاجم، بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين ضد سلافيا براج.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: جوريان تيمبر، ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وفي المقابل يتواجد فريق سندرلاند في المركز الخامس، برصيد 18 نقطة، عقب ظهوره بشكل رائع في بداية الموسم، رغم أنه أحد الوافدين الجدد بالموسم الحالي من منافسات البريميرليج.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال سندرلاند تشكيل أرسنال

