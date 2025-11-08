المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توماس فرانك: أشعر بخيبة أمل من التعادل أمام مانشستر يونايتد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:53 م 08/11/2025
توماس فرانك

توماس فرانك

أعرب توماس فرانك المدير الفني لنادي توتنهام، عن شعوره بخيبة الأمل بعد التعادل المثير أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل 2-2 أمام توتنهام، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 11 من بريميرليج.

وقال فرانك في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "أعتقد أن الجانب الإيجابي الكبير في هذه المباراة هو أدائنا، وخاصًة في الشوط الثاني، حيث التزمنا بخطة اللعب، وهيكلية اللعب، وحافظنا على أجواء المباراة".

وأضاف: "واصلنا عملنا الصحيح، وواصلنا الإيمان بأنفسنا، وهذا بالطبع أمرٌ بالغ الأهمية، خاصة عندما ننظر إلى مباراة تشيلسي، حيث لم نظهر بالمستوى المطلوب على أرضنا، وما إلى ذلك".

وتابع: "لكي نواصل مسيرتنا، علينا ألا ننجذب لأشياء لا ينبغي لنا فعلها، وبالطبع نشعر بخيبة أمل من هذا الهدف المتأخر، بـ 11 لاعبًا ضد 10. هذه هي كرة القدم، كم مرة رأينا ذلك؟

وشدد: "الشيء الإيجابي هو رد فعل اللاعبين وكيفية استمرارهم في اللعب."

وعندما سُئل عن تبديلاته، قال فرانك: "أحيانًا يكون الحظ حليفك، ولكن بالطبع، أقول إنني في كل مرة أتخذ فيها قرارًا بإيقاف لاعب، يكون هدفي الوحيد هو مساعدة الفريق على الفوز أو العودة إلى أجواء المباراة أو محاولة إنهاء المباراة".

وواصل: "هدفنا الوحيد هو الفوز بالمباراة، لا شك أن ماثيس قدم أداءً رائعًا، هدف رائع، ومشاركته مميزة.

وحول اعتراض تشافي سيمونز قال:"بشكل عام، أعتقد أن تشافي لعب مباراة جيدة وإيجابية، ولكنك تحتاج أيضًا إلى القليل من الانتعاش".

وعندما سُئل عما إذا كان قد سمع صيحات الاستهجان، كرر فرانك كلامه قائلاً: "في كل مرة أتخذ قرارًا، يكون هناك هدف واحد - وهو جعل الفريق أفضل."

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

 

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنهام توماس فرانك

