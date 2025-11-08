حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فولهام، بهدفين دون رد، بينما تجاوز وست هام عقبة نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون أمام فولهام، بهدف إدريسا جانا جاي، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل كيرنان دوسبري هال هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الشوط الثاني.

وحسم إيفرتون اللقاء بفضل رأسية مدافعه مايكل كين، في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

ورفع إيفرتون رصيده بهذا الانتصار إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر، وفي المقابل تجمد رصيد فولهام عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.

وفي المقابل حقق وست هام انتصاره الثاني على التوالي، على حساب ضيفه بيرنلي، على ملعب لندن الأولمبي.

وتقدم الضيوف بهدف زيان فليمينج في الدقيقة 35، ثم أدرك المهاجم المخضرم كالوم ويلسون التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 44.

وتقدم وست هام برأسية لاعب الوسط توماس سوتشيك في الدقيقة 77، قبل أن يسجل كايل ووكر بيترز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، وأحرز جوش كولين هدف تقليص الفارق لصالح بيرنلي في الدقيقة 97، بعد هفوة من الحارس أريولا.

ورفع وست هام رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط، في المركز السابع عشر، لكنه يتفوق على الهامرز بفارق الأهداف.