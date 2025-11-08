المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيفرتون يسقط فولهام.. ووست هام يهزم بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:07 م 08/11/2025
مباراة إيفرتون وفولهام

مباراة إيفرتون وفولهام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فولهام، بهدفين دون رد، بينما تجاوز وست هام عقبة نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيفرتون أمام فولهام، بهدف إدريسا جانا جاي، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل كيرنان دوسبري هال هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الشوط الثاني.

وحسم إيفرتون اللقاء بفضل رأسية مدافعه مايكل كين، في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

ورفع إيفرتون رصيده بهذا الانتصار إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر، وفي المقابل تجمد رصيد فولهام عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.

وفي المقابل حقق وست هام انتصاره الثاني على التوالي، على حساب ضيفه بيرنلي، على ملعب لندن الأولمبي.

وتقدم الضيوف بهدف زيان فليمينج في الدقيقة 35، ثم أدرك المهاجم المخضرم كالوم ويلسون التعادل لصالح وست هام في الدقيقة 44.

وتقدم وست هام برأسية لاعب الوسط توماس سوتشيك في الدقيقة 77، قبل أن يسجل كايل ووكر بيترز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، وأحرز جوش كولين هدف تقليص الفارق لصالح بيرنلي في الدقيقة 97، بعد هفوة من الحارس أريولا.

ورفع وست هام رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط، في المركز السابع عشر، لكنه يتفوق على الهامرز بفارق الأهداف.

مباراة فولهام القادمة
فولهام إيفرتون وست هام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 0
أهلي جدة

أهلي جدة

25

نسبة الاستحواذ: أهلي جدة 35% - الاتحاد 65%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
سندرلاند

سندرلاند

0 0
أرسنال

أرسنال

26

تدخل قوي من تيمبر مع لاعب سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg