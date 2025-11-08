أموريم يوضح.. أسباب تعثر مانشستر يونايتد أمام توتنهام

كشف المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أسباب تعثر فريقه أمام توتنهام هوتسبير، اليوم السبت.

واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل (2-2) خارج أرضه، أمام توتنهام، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد متقدمًا (1-0) حتى سجل توتنهام هدفين في الدقيقتين 84 و90+1، قبل أن يدرك دي ليخت التعادل بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

أسباب تعثر مانشستر يونايتد

وقال أموريم في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "شعرت أن النقاط الثلاث كانت في متناولنا.. لكن مع خروج ماجواير وكاسيميرو استقبلنا هدفين، وفي النهاية سجلنا مجددًا، وحصلنا على نقطة".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "عندما لا تستطيع الفوز، فلا تخسر.. هذا ما فعلناه مرة أخرى، رغم أن اليوم كان يومنا".

ثم واصل روبن أموريم تصريحاته: "نحتاج للنظر إلى أنفسنا.. لم نكن نضغط بشدة، وشعرنا بالراحة، لكن يجب أن نفهم أنه لو كان لدينا المزيد من الشجاعة لحسمنا المباراة، لكن أحيانًا يحدث هذا".

قبل أن يختتم: "نؤمن بقدرتنا على تسجيل الأهداف حتى الدقيقة الأخيرة".

وأصبح في رصيد مانشستر يونايتد وتوتنهام العدد نفسه من النقاط، 18 نقطة، علمًا بأن فارق الأهداف يصب في صالح الأخير الذي يحتل المركز الثالث، مقابل الثامن لفريق أموريم.