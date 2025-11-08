اهتزت شباك نادي أرسنال أمام سندرلاند، ما يحدث لأول مرة منذ 812 دقيقة.

ويحل أرسنال ضيفًا على سندرلاند في ملعب النور، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

شباك أرسنال تهتز أمام سندرلاند

نجح سندرلاند في تسجيل هدف أول في مرمى أرسنال بالدقيقة 36 عن طريق دانيال بالارد الذي سدد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس الإسباني دافيد رايا من التعامل معها.

واستقبل أرسنال هدفًا لأول مرة منذ 812 دقيقة، بالتحديد منذ الفوز (2-1) على نيوكاسل في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما أحرز الألماني نيك فولتمايد هدفًا في شباك رايا.

وحافظ فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية، ما لم يحدث في تاريخ أرسنال منذ عام 1903.

وأنهى سندرلاند سلسلة أرسنال مع الشباك النظيفة عند 812 دقيقة بين هدف فولتمايد وهدف بالارد.

يشار إلى أن أرسنال حقق الفوز في آخر 11 مباراة متتالية في المسابقات الرسمية، قبل لقاء سندرلاند.