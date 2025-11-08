المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

2 2
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لأول مرة منذ 812 دقيقة.. شباك أرسنال تهتز أمام سندرلاند (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:30 م 08/11/2025
سندرلاند وأرسنال

من مباراة سندرلاند وأرسنال

اهتزت شباك نادي أرسنال أمام سندرلاند، ما يحدث لأول مرة منذ 812 دقيقة.

ويحل أرسنال ضيفًا على سندرلاند في ملعب النور، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

شباك أرسنال تهتز أمام سندرلاند

نجح سندرلاند في تسجيل هدف أول في مرمى أرسنال بالدقيقة 36 عن طريق دانيال بالارد الذي سدد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس الإسباني دافيد رايا من التعامل معها.

واستقبل أرسنال هدفًا لأول مرة منذ 812 دقيقة، بالتحديد منذ الفوز (2-1) على نيوكاسل في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما أحرز الألماني نيك فولتمايد هدفًا في شباك رايا.

وحافظ فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية، ما لم يحدث في تاريخ أرسنال منذ عام 1903.

وأنهى سندرلاند سلسلة أرسنال مع الشباك النظيفة عند 812 دقيقة بين هدف فولتمايد وهدف بالارد.

يشار إلى أن أرسنال حقق الفوز في آخر 11 مباراة متتالية في المسابقات الرسمية، قبل لقاء سندرلاند.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي سندرلاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سندرلاند

سندرلاند

1 2
أرسنال

أرسنال

92

ضغط من سندرلاند وتراجع من أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg