المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

2 2
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيكيتيكي: هالاند أفضل مهاجم في العالم.. ولست قلقًا من مشاركة إيزاك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:42 م 08/11/2025
هوجو إيكيتيكي

إيكيتيكي

يرى هوجو إيكيتيكي مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن إيرلينج هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا.

ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي، غدًا الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيكيتيكي في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو: "كلاعب، أحيانًا أشعر بالضيق من تدريبات أرني سلوت، وهذا أمر مزعج، أعلم أنه يريد الأفضل لي وللفريق، أقول إنه يضغط عليّ، ولكن ليس لأمر سيء، إنه يريد مساعدتي فقط، لذا لا أعتبر ذلك أمرًا سيئًا".

وأضاف: "في بعض الأحيان تقول إنه عندما يضغط عليك المدرب، ربما تشعر أحيانًا أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء وترغب في الشكوى".

وتابع: "لكن هذا أمر جيد لأنني أعتقد أنه إذا كان المدرب لا يحبك، فلن يتحدث إليك أو يحاول الحصول على أفضل ما لديك".

وواصل: "يريدني أن أعطيه أكثر فأكثر، لكن أعتقد أن هذا سؤال يجب أن تسأله له".

وعند سؤاله عن أي أمثلة على رسائل قوية من مدرب الريدز، أضاف إيكيتيكي: "بالتأكيد سأحافظ على قميصي، كان الأمر يتعلق أكثر بمعدل العمل بدون الكرة، والمشاركة بشكل أكبر والعمل أكثر من أجل الفريق، وهو ما أسعى إليه، سنصل إلى هناك، الأمر يتعلق في الغالب بالعمل بدون الكرة".

وعن إيزاك، قال إيكيتيكي: "إنه لاعب جيد، وأنا لا أشعر بالقلق بشأن اللاعبين الجيدين لأنه مع مرور الوقت يتحسنون ويتعلمون كيفية العثور على الاتصالات والروابط".

وأضاف: "أنا متأكد تمامًا أنه ليس هو فقط، بل جميع اللاعبين الذين يلعبون في خط الهجوم، أعلم أننا جميعًا قادرون على اللعب معًا."

وعند سؤاله عما إذا كان هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا، قال إيكيتيكي: "أقول نعم، إنه أحد هؤلاء، إنه على قائمة أفضل المهاجمين في العالم منذ بضع سنوات، وهو بالتأكيد شخص أتطلع إليه".

وأتم: "أحاول أن أتعلم من اللاعبين الذين أحبهم. أحب أن أشاهدهم وأحاول تحسين أدائي لأصبح أكثر تكاملاً".

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي سلوت هالاند إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سندرلاند

سندرلاند

1 2
أرسنال

أرسنال

92

ضغط من سندرلاند وتراجع من أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg