يرى هوجو إيكيتيكي مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن إيرلينج هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا.

ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي، غدًا الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي.



وقال إيكيتيكي في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو: "كلاعب، أحيانًا أشعر بالضيق من تدريبات أرني سلوت، وهذا أمر مزعج، أعلم أنه يريد الأفضل لي وللفريق، أقول إنه يضغط عليّ، ولكن ليس لأمر سيء، إنه يريد مساعدتي فقط، لذا لا أعتبر ذلك أمرًا سيئًا".

وأضاف: "في بعض الأحيان تقول إنه عندما يضغط عليك المدرب، ربما تشعر أحيانًا أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء وترغب في الشكوى".

وتابع: "لكن هذا أمر جيد لأنني أعتقد أنه إذا كان المدرب لا يحبك، فلن يتحدث إليك أو يحاول الحصول على أفضل ما لديك".

وواصل: "يريدني أن أعطيه أكثر فأكثر، لكن أعتقد أن هذا سؤال يجب أن تسأله له".

وعند سؤاله عن أي أمثلة على رسائل قوية من مدرب الريدز، أضاف إيكيتيكي: "بالتأكيد سأحافظ على قميصي، كان الأمر يتعلق أكثر بمعدل العمل بدون الكرة، والمشاركة بشكل أكبر والعمل أكثر من أجل الفريق، وهو ما أسعى إليه، سنصل إلى هناك، الأمر يتعلق في الغالب بالعمل بدون الكرة".

وعن إيزاك، قال إيكيتيكي: "إنه لاعب جيد، وأنا لا أشعر بالقلق بشأن اللاعبين الجيدين لأنه مع مرور الوقت يتحسنون ويتعلمون كيفية العثور على الاتصالات والروابط".

وأضاف: "أنا متأكد تمامًا أنه ليس هو فقط، بل جميع اللاعبين الذين يلعبون في خط الهجوم، أعلم أننا جميعًا قادرون على اللعب معًا."

وعند سؤاله عما إذا كان هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا، قال إيكيتيكي: "أقول نعم، إنه أحد هؤلاء، إنه على قائمة أفضل المهاجمين في العالم منذ بضع سنوات، وهو بالتأكيد شخص أتطلع إليه".

وأتم: "أحاول أن أتعلم من اللاعبين الذين أحبهم. أحب أن أشاهدهم وأحاول تحسين أدائي لأصبح أكثر تكاملاً".