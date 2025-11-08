المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

2 2
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

فرصة مجانية.. تشيلسي يخطط لاستعادة روديجر من ريال مدريد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:56 م 08/11/2025
روديجر

أنطونيو روديجر

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب إنزو ماريسكا للتحرك من أجل إعادة مدافع ريال مدريد، الألماني أنطونيو روديجر، إلى صفوفه.

ويأتي هذا التحرك في ظل المشاكل الدفاعية التي يعانيها الفريق اللندني هذا الموسم، بعد إصابة لاعبه الأساسي ليفي كولويل، والتي دفعت إدارة النادي للتفكير في تعزيز الخط الخلفي بلاعبين ذوي جودة وخبرة.

وكان روديجر قد لعب ضمن صفوف تشيلسي لمدة خمس سنوات، وشارك بفاعلية في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 قبل أن يغادر إلى ريال مدريد عام 2022 كلاعب حر.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أصبح من الركائز الأساسية في دفاع الفريق الإسباني، وحقق مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا أيضًا.

فرصة سانحة لتعاقد مجاني

مع انتهاء عقد روديجر بنهاية الموسم الحالي، يرى تشيلسي أن هناك فرصة سانحة لإعادته إلى ستامفورد بريدج مجانًا، إذ تُقدّر قيمته حاليًا بنحو 24 مليون يورو.

النادي اللندني حافظ على علاقة ودية مع اللاعب وإدارة ريال مدريد، ويأمل في التوصل إلى اتفاق سريع لضمه.

ريال مدريد على الخط وفرصة التنافس صعبة

ومع ذلك، لن يكون الأمر سهلاً، إذ يفكر ريال مدريد في تجديد عقد روديجر، ويميل اللاعب شخصيًا للبقاء مع الفريق الأبيض.

يدرك تشيلسي هذا الواقع، وقد بدأ بالفعل في محادثات مع ممثلي اللاعب لضمان متابعة الموقف عن كثب وتقييم فرص التعاقد في حال عدم اتفاق النادي الإسباني معه.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

 

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا أنطونيو روديجر انتقالات الصيف إنزو ماريسكا ستامفورد بريدج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سندرلاند

سندرلاند

1 2
أرسنال

أرسنال

92

ضغط من سندرلاند وتراجع من أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
