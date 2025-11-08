فرصة مجانية.. تشيلسي يخطط لاستعادة روديجر من ريال مدريد

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب إنزو ماريسكا للتحرك من أجل إعادة مدافع ريال مدريد، الألماني أنطونيو روديجر، إلى صفوفه.

ويأتي هذا التحرك في ظل المشاكل الدفاعية التي يعانيها الفريق اللندني هذا الموسم، بعد إصابة لاعبه الأساسي ليفي كولويل، والتي دفعت إدارة النادي للتفكير في تعزيز الخط الخلفي بلاعبين ذوي جودة وخبرة.

وكان روديجر قد لعب ضمن صفوف تشيلسي لمدة خمس سنوات، وشارك بفاعلية في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 قبل أن يغادر إلى ريال مدريد عام 2022 كلاعب حر.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أصبح من الركائز الأساسية في دفاع الفريق الإسباني، وحقق مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا أيضًا.

فرصة سانحة لتعاقد مجاني

مع انتهاء عقد روديجر بنهاية الموسم الحالي، يرى تشيلسي أن هناك فرصة سانحة لإعادته إلى ستامفورد بريدج مجانًا، إذ تُقدّر قيمته حاليًا بنحو 24 مليون يورو.

النادي اللندني حافظ على علاقة ودية مع اللاعب وإدارة ريال مدريد، ويأمل في التوصل إلى اتفاق سريع لضمه.

ريال مدريد على الخط وفرصة التنافس صعبة

ومع ذلك، لن يكون الأمر سهلاً، إذ يفكر ريال مدريد في تجديد عقد روديجر، ويميل اللاعب شخصيًا للبقاء مع الفريق الأبيض.

يدرك تشيلسي هذا الواقع، وقد بدأ بالفعل في محادثات مع ممثلي اللاعب لضمان متابعة الموقف عن كثب وتقييم فرص التعاقد في حال عدم اتفاق النادي الإسباني معه.

