المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 3
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي 0 - 0 وولفرهامبتون.. استراحة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:37 م 08/11/2025
تشيلسي

تشيلسي

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وييستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل وولفرهامبتون الترتيب بنقطتين فقط.

تفاصيل المباراة

محاولات مستمرة من تشيلسي لتسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي من وولفرهامبتون مع مرورو 30 دقيقة من المباراة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ماولو جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - موسيس كاسيدو.

خط الوسط الهجومي: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - جارناتشو.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي:

حارس المرمى: سام جونستون

خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا - سانتياجو بوينو - لاديسلاف كريتشي - توتي جوميز - هوجو بوينو

خط الوسط: جان ريسنير - أندريى - جواو جوميز

الهجوم: يورجن لارسن - هوانج هي تشان

الدوري الإنجليزي تشيلسي وولفرهامبتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg