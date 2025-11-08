زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وييستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل وولفرهامبتون الترتيب بنقطتين فقط.

تفاصيل المباراة

محاولات مستمرة من تشيلسي لتسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي من وولفرهامبتون مع مرورو 30 دقيقة من المباراة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ماولو جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - موسيس كاسيدو.

خط الوسط الهجومي: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - جارناتشو.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي:

حارس المرمى: سام جونستون

خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا - سانتياجو بوينو - لاديسلاف كريتشي - توتي جوميز - هوجو بوينو

خط الوسط: جان ريسنير - أندريى - جواو جوميز

الهجوم: يورجن لارسن - هوانج هي تشان