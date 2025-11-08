فاز تشيلسي بنتيجة 3-0 أمام ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في الدوري الإنجليزي.

واستضاف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وواصل تشيلسي صحوته في الدوري الإنجليزي، للمباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها الفوز.

وارتقى تشيلسي 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

فيما يواصل وولفرهابمتون، سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، ويتلقى الهزيمة التاسعة هذا الموسم، ليظل في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ماولو جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - موسيس كاسيدو.

خط الوسط الهجومي: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - جارناتشو.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي:

حارس المرمى: سام جونستون

خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا - سانتياجو بوينو - لاديسلاف كريتشي - توتي جوميز - هوجو بوينو

خط الوسط: جان ريسنير - أندريى - جواو جوميز

الهجوم: يورجن لارسن - هوانج هي تشان

تفاصيل المباراة

دخل تشيلسي المباراة برغبة هجومية وتهديد مبكر لمرمى وولفرهامبتون، لكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

محاولات مستمرة من تشيلسي لتسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي من وولفرهامبتون مع مرورو 30 دقيقة من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 51، نجح جوستو في افتتاح التسجيل لـ تشيلسي، بعد صناعة من أليخاندرو جارناتشو.

وهدد وولفرهامبتون مرمى تشيلسي لأول مرة في الدقيقة 60، بتسديدة من جان بليجارد لكنها مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 65، تسجيل جواو بيدرو الهدف الثاني لـ تشيلسي.

وفي الدقيقة 72، مرر جارناتشو كرة رائعة إلى بيدرو نيتو داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة رائعة في المرمى.

وسطير تشيلسي على الكرة والاستحواذ، وسط محاولات من وولفرهامبتون لكن دون جدوى.