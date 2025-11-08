المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سندرلاند يصعد للمركز الثالث.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:00 م 08/11/2025
احتفال بريان بروبي لاعب سندرلاند

احتفال بريان بروبي لاعب سندرلاند بعد تسجيل هدف التعادل ضد أرسنال

واصل نادي سندرلاند نتائجه الرائعة هذا الموسم، بعدما أوقف سلسلة انتصارات أرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسقطه في فخ التعادل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب النور.

واحتفظ أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم تعادله مع سندرلاند، لكنه منح الفرصة لملاحقيه مانشستر سيتي وليفربول، في تقليص الفارق معه، حال انتصار أي منهما في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

وفي المقابل نجح سندرلاند في الارتقاء للمركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، ولو بصفة مؤقتة، ليثبت حضوره كأفضل الصاعدين من منافسات التشامبيونشيب، منذ بداية الموسم الجاري.

وشهدت مباريات اليوم تعادل توتنهام هوتسبير مع مانشستر يونايتد، ليحتفظ السبيرز بتواجدهم في المربع الذهبي للبريميرليج.

كما تفوق وست هام على حساب نظيره بيرنلي، ليتساوى معه في صراع الهروب من الهبوط، رغم تفوق الأخير بفارق الأهداف، بينما زاد إيفرتون من أوجاع فولهام، بعدما أسقطه في فخ الهزيمة بثنائية نظيفة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال: 26 نقطة

2- مانشستر سيتي: 19 نقطة

3- سندرلاند: 19 نقطة

4- توتنهام: 18 نقطة

5- ليفربول: 18 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا اضغط هنا

مباراة سندرلاند القادمة
