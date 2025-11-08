واصل نادي سندرلاند نتائجه الرائعة هذا الموسم، بعدما أوقف سلسلة انتصارات أرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسقطه في فخ التعادل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب النور.

واحتفظ أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم تعادله مع سندرلاند، لكنه منح الفرصة لملاحقيه مانشستر سيتي وليفربول، في تقليص الفارق معه، حال انتصار أي منهما في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

وفي المقابل نجح سندرلاند في الارتقاء للمركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، ولو بصفة مؤقتة، ليثبت حضوره كأفضل الصاعدين من منافسات التشامبيونشيب، منذ بداية الموسم الجاري.

وشهدت مباريات اليوم تعادل توتنهام هوتسبير مع مانشستر يونايتد، ليحتفظ السبيرز بتواجدهم في المربع الذهبي للبريميرليج.

كما تفوق وست هام على حساب نظيره بيرنلي، ليتساوى معه في صراع الهروب من الهبوط، رغم تفوق الأخير بفارق الأهداف، بينما زاد إيفرتون من أوجاع فولهام، بعدما أسقطه في فخ الهزيمة بثنائية نظيفة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال: 26 نقطة

2- مانشستر سيتي: 19 نقطة

3- سندرلاند: 19 نقطة

4- توتنهام: 18 نقطة

5- ليفربول: 18 نقطة

