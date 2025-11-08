مانشستر سيتي وليفربول.. من يحسم المواجهة الـ 199؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الاتحاد قمة مان سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

طالع نتائج الجولة الـ11 في بريميرليج من هنا

وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز الثالث.

ويمتلك ليفربول 18 نفطة في المركز السادس.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وتحمل مواجهة الغد رقم 199 بين الفريفين في جميع المسابقات وذلك وفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وفاز ليفربول في 95 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الانتصار في 52 لقاء.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول في 23 من أصل 56 مباراة، مقابل 21 تعادلًا و12 هزيمة، أما خارج أرضهم، فقد فاز الريدز في خمس مباريات، مقابل 10 هزائم و13 تعادلًا.

رقم قياسي ينتظر "ملك ليفربول".. هل يفسد صلاح الظهور الـ1000 لجوارديولا؟