المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 3
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل قمة ليفربول.. هدفان يفصلان هالاند عن تحطيم إنجاز أسطورة الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:30 م 08/11/2025
هالاند

هالاند - مانشستر سيتي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الاتحاد قمة مان سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

طالع نتائج الجولة الـ11 في بريميرليج من هنا

وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز الثالث.

ويمتلك ليفربول 18 نفطة في المركز السادس.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وأصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز تاريخي إذا سجل هدفين في شباك ليفربول.

وسجل هالاند 98 هدفًا في 107 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن مهاجم مانشستر سيتي يمكنه أن يصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج هدفين لتحقيق ذلك، علمًا أن أسطورة بريميرليج والهداف التاريخي آلان شيرر هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف ولكن في 124 مباراة.

رقم قياسي ينتظر "ملك ليفربول".. هل يفسد صلاح الظهور الـ1000 لجوارديولا؟

ليفربول الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي هالاند عمر مرموش ترتيب الدوري الإنجليزي مان سيتي ضد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg