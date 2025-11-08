يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الاتحاد قمة مان سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

طالع نتائج الجولة الـ11 في بريميرليج من هنا

وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز الثالث.

ويمتلك ليفربول 18 نفطة في المركز السادس.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وأصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز تاريخي إذا سجل هدفين في شباك ليفربول.

وسجل هالاند 98 هدفًا في 107 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن مهاجم مانشستر سيتي يمكنه أن يصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج هدفين لتحقيق ذلك، علمًا أن أسطورة بريميرليج والهداف التاريخي آلان شيرر هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف ولكن في 124 مباراة.

رقم قياسي ينتظر "ملك ليفربول".. هل يفسد صلاح الظهور الـ1000 لجوارديولا؟