كلام فى الكورة
أرتيتا: كنت أعلم أن أرسنال سيعاني أمام سندرلاند.. ولدينا 7 إصابات

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:42 م 08/11/2025
أرتيتا

أرتيتا من مباراة سندرلاند وأرسنال

بدا المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، محبطًا بعد التعادل (2-2) مع سندرلاند في مباراة أقيمت هذا المساء ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى أرسنال وسندرلاند على أرض الأخير في ملعب النور.

تصريحات مدرب أرسنال بعد التعادل مع سندرلاند

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة قنوات NBC التليفزيونية: "مباراة سندرلاند كانت اختبارًا صعبًا جدًا.. كنت أعلم ذلك بسبب أسلوبهم المنظم، وكان من المؤسف أن نستقبل هدفًا في الدقائق الأخيرة، وكان علينا أن نؤدي بشكل أفضل، خاصة دفاعيًا".

وأضاف: "سندرلاند فريق يعرف ما يفعله جيدًا، ويفعله بشكل جيد جدًا.. الهدفان من كرتين مباشرتين، والخصم كان لديه لاعبين قادرين على خلق تلك اللحظات الصعبة مثل بالارد (صاحب الهدف الأول)".

وواصل تصريحاته: "أحببت ردة فعل اللاعبين بعد التأخر (1-0) ونجحنا في التقدم بالفعل، لكن المشكلة أننا استقبلنا هدفًا في وقت متأخر، وهذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي".

وأكمل: "مباريات الدوري الإنجليزي صعبة ضد أي فريق.. نحن محبطون جدًا لكن علينا العودة مرة أخرى".

قبل أن يختتم: "أرسنال لديه 7 لاعبين مصابين في خط الهجوم، لذا من الجيد الحصول على فترة راحة في التوقف الدولي".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة، بينما يظهر سندرلاند في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

مباراة أرسنال القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

