المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشيلسي يقترب من صفقة مجانية في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

11:42 م 08/11/2025
تشيلسي

فريق تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع الحارس الفرنسي مايك ماينيان، لاعب ميلان، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن عقد ماينيان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن الحارس الفرنسي لا ينوي تجديد تعاقده مع ميلان.

وأضافت الصحيفة أن ماينيان عازم على الانتقال إلى تشيلسي، خاصة أن "البلوز" حاول ضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت إلى أن الحارس الفرنسي، البالغ من العمر 30 عامًا، دخل ضمن اهتمامات بايرن ميونيخ ويوفنتوس، إلا أنه يضع تشيلسي في مقدمة أولوياته.

وانتقل ماينيان إلى ميلان عام 2021 قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 16 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الحارس الدولي الفرنسي مع ميلان في 174 مباراة في جميع المسابقات، المحلية والقارية.

وتوّج ماينيان مع ميلان بلقبين محليين، هما الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالي موسم 2024-2025.

الدوري الإنجليزي تشيلسي الدوري الإيطالي ميلان مايك ماينيان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg