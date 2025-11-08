تشيلسي يقترب من صفقة مجانية في الصيف

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع الحارس الفرنسي مايك ماينيان، لاعب ميلان، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن عقد ماينيان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن الحارس الفرنسي لا ينوي تجديد تعاقده مع ميلان.

وأضافت الصحيفة أن ماينيان عازم على الانتقال إلى تشيلسي، خاصة أن "البلوز" حاول ضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت إلى أن الحارس الفرنسي، البالغ من العمر 30 عامًا، دخل ضمن اهتمامات بايرن ميونيخ ويوفنتوس، إلا أنه يضع تشيلسي في مقدمة أولوياته.

وانتقل ماينيان إلى ميلان عام 2021 قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 16 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الحارس الدولي الفرنسي مع ميلان في 174 مباراة في جميع المسابقات، المحلية والقارية.

وتوّج ماينيان مع ميلان بلقبين محليين، هما الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالي موسم 2024-2025.