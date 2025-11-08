صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

صدمة أموريم

تلقى نادي مانشستر يونايتد صدمة في الدقائق الأخيرة من مباراة تعادله (2-2) أمام توتنهام هوتسبير.

وسقط المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو أرضًا بعد تدخل مشترك مع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين داخل منطقة جزاء توتنهام.

وقال البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد: "أنا قلق بشأن إصابة سيسكو لأنها في الركبة.. لا أعرف مدى خطورتها ولا يمكنني التنبؤ أبدًا".

فوتبول لندن

اعتراف أرتيتا

اعترف الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، أنه كان يتوقع معاناة فريقه أمام سندرلاند.

وقال أرتيتا عن التعادل (2-2) مع سندرلاند: "المباراة كانت صعبة جدًا.. كنت أعلم ذلك بسبب أسلوبهم المنظم، وكان من المؤسف أن نستقبل هدفًا في الدقائق الأخيرة".

وأنهى سندرلاند صمود أرسنال، إذ استقبلت شباك الحارس الإسباني دافيد رايا هدفًا لأول مرة منذ لقاء نيوكاسل يونايتد في 28 سبتمبر الماضي.

ليفربول إيكو

مفاجأة سلوت

كشف المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي عن مفاجأة بشأن معاملة المدرب الهولندي آرني سلوت له في تدريبات نادي ليفربول.

وقال إيكيتيكي: "أحيانًا أشعر بالانزعاج.. أعلم أنه يريد الأفضل، لكنك أحيانًا تشعر أنك تريد الشكوى عندما يضغط عليك المدرب، لكنه شيء جيد لأنه إذا لم يكن يحبني فلن يتحدث إلي ولن يحاول إخراج أفضل ما لدي".

يشار إلى أن إيكيتيكي سجل 6 أهداف بقميص ليفربول في 15 مباراة خاضها بجميع المسابقات الرسمية.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

موقف لامين يامال

أكد هانسي فليك مدرب برشلونة أنه لم يتحدث مع دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بشأن إدارة وقت اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم لامين يامال.

وقال فليك: "لم أتحدث مع دي لا فوينتي بشأن لامين، ولكن علينا الاعتناء به، ليس نحن فقط، بل المنتخب أيضًا".

وأضاف: "لامين يتحسّن كثيرًا، يعمل بجد في التدريبات والعلاج، لكنه ما زال يشعر ببعض الألم، نطلب أن تتم حمايته سواء هنا أو مع المنتخب".

غيابات ريال مدريد

في الوقت الذي يستعيد فيه تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بعض اللاعبين مثل ديفيد ألابا، ولكنه يخسر آخرين.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة رايو فاليكانو اليوم الأحد بالدوري الإسباني كل من تشواميني وماستانتونو، وكارفاخال وروديجر.

ماركا

معاناة برشلونة بسبب رافينيا

مر برشلونة بمرحلة حرجة هذا الموسم، حيث ما زال فريق هانز فليك عاجزا عن تكرار أداء الموسم الماضي.

ومن بين أسباب التراجع والذي لم يلاحظه الكثيرون هو أن برشلونة يفتقد رافينيا بشدة، حيث لعب دورا هجوميا بارزا قبل إصابته.

وفي المباريات السبع التي اعتمد فيها فليك على رافينيا، فاز برشلونة في 6 مباريات وتعادل في واحدة، وسجل الفريق 21 هدفًا واستقبل 5.

وبالنظر إلى المباريات الأخيرة التي غاب عنها البرازيلي بسبب الإصابة، كان أداء برشلونة مختلفًا تمامًا، لعب ثماني مباريات، فاز في أربعة منها، وتعادل في واحدة، وخسر3، سجل الفريق 19 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

وقبل إصابة رافينيا، كان سجل 3 أهداف وصنع 2، والأمر لا يرتبط بذلك فقط، فهو يفرض ضغطا عاليا ومكثفا على دفاعات الخصوم، ويجذب انتباه المدافعين، مما يفتح المساحات أمام زملائه، بجانب أنه يتمتع بشخصية قتالية وهو ما يفتقده برشلونة.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

ثقة موراتا

لا يزال يحظى ألفارو موراتا، بثقة ناديه كومو، على الرغم من أدائه المتراجع منذ بداية الموسم.

ولم تفقد إدارة كومو إيمانها بموراتا، وتؤمن بأن اللاعب المخضرم سيكسر صيامه التهديفي قريبًا، بعد سلسلة من المباريات التي لم يتمكن خلالها من هز الشباك.

وشارك موراتا حتى الآن في 13 مباراة بجميع المسابقات، دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

غياب كين

تعرض مويس كين مهاجم فيورنتينا، لإصابة خلال مباراة ماينز في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي.

ويغيب كين عن مباراة فيورنتينا أمام جنوى، في أول اختبار تحت قيادة باولو فانولي المدير الفني الجديد.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

صفقات باريس

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن أنه منفتح لإبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، لكنه ليس متحمسًا لذلك بشكل كبير، رغم كثرة الإصابات التي ضربت نجومه، وأبرزهم عثمان ديمبلي، أشرف حكيمي وديزيريه دوي.

وارتبط باريس بضم إريك جارسيا لتعزيز مركز الظهير الأيمن، كبديل لأشرف حكيمي، بالإضافة لقدرته على اللعب كقلب دفاع، كما يبحث النادي الفرنسي عن لاعب وسط، بالإضافة إلى مهاجم يستطيع اللعب كجناح أيضًا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليون: "نحن دائمًا منفتحون على سوق الانتقالات والاحتمالات المُختلفة، ولكن لا داعي للعجلة ولا للقلق، لدينا خطة، لا توجد مشاكل سوى الإصابات، نحن هادئون ومرتاحون".

إصابة أكرد

تعرض المدافع المغربي نايف أكرد، للإصابة خلال مواجهة بريست، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وأكد مدربه روبرتو دي زيربي، أن أكرد قد يغيب عن منافسات كأس السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، وكذلك أصبح مهددًا بالغياب عن المشاركة مع منتخب بلاده المغرب في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح: "لا يزال نايف يعاني من ألم في منطقة العانة، وقد شعر بتفاقم حالته، سيخضع لفحوصات، لكن من الضروري أن يرتاح مؤقتًا".

الصحافة الألمانية

بيلد

غضب كيميتش

انتهت مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين بالتعادل 2-2، مما أوقف سلسلة انتصارات البايرن المتتالية عند 16 فوزًا في أول 16 جولة، وحال دون تحقيق بداية قياسية جديدة تفوق إنجاز موسم 2015/2016 بعشرة انتصارات متتالية.

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم إكسنر خطأ ضد أوباميكانو بعد ركلة ركنية لبايرن، ليطلق صافرة النهاية، مما أثار غضب جوشوا كيميتش الذي ركض نحو الحكم محتجًا، فتلقى بطاقة صفراء وغادر الملعب بعد لحظات.

وكالة الأنباء الألمانية

بايرن يتفادى الهزيمة الأولى

أنهى نادي يونيون برلين السجل المثالي لبايرن ميونخ في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني وتعادل معه 2 /2 اليوم السبت في الجولة العاشرة للبوندسليجا.

وكان النادي البافاري يمني نفسه بمعادلة أفضل بداية له في البوندسليجا حينما حقق عشرة انتصارات متتالية في بداية موسم 2015 /2016 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لكن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ولاعبيه فشلوا في تحقيق هذا الهدف.