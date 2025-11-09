المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعديلان عن مواجهة مدريد.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:09 ص 09/11/2025
ليفربول

ليفربول - صورة أرشيفية

يبدو أن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، سيدفع بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، في التشكيل الأساسي ضد مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وحسبما أشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن محمد صلاح سيشارك أساسيا ضد مانشستر سيتي، كما سيكون كودي جاكبو جاهزًا للمشاركة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

ويمكن أيضًا أن يحل جاكبو محل فلوريان فيرتز، الذي كان بطيئًا في التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

في غضون ذلك، قدم كورتيس جونز أداءً مثيرًا للإعجاب في بعض الأحيان هذا الموسم ويمكنه أن يحل محل أليكسيس ماك أليستر في وسط الملعب.

ليكون تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان ديك، أندي روبرتسون.

في الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

وفي حال اعتماد سلوت على هذا التشكيل سيكون قد أجرى تعديلين مقارنة بمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث أشرك جاكبو بدلا من فيرتز وكورتيس جونز بدلا من ماك أليستر.

