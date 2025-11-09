المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يسطر التاريخ في التدريب.. المباراة الـ1000 تنتظر جوارديولا أمام ليفربول

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:33 ص 09/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراته التدريبية رقم 1000 أمام ليفربول.

ويلعب ليفربول مع مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة. (للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا)

المباراة الـ 1000 تنتظر جوارديولا

وستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رقم 1000 للمدرب جوارديولا، ليثبت أنه أحد أعظم المدربين على مر التاريخ.

ورغم أن جوارديولا انتصر كمدرب في 715 مباراة من أصل 999 مباراة خاضها حتى الآن، إلا أنه لم يكتف بالانتصارات فقط بل يطالب لاعبيه دائما بتقديم كرة ممتعة.

ورفع المدرب صاحب الـ 54 عامًا ما يصل إلى 40 كأسًا في مسيرته التدريبية، بمعدل كأس واحد كل 25 مباراة، وتضمن ذلك 18 لقبًا في 549 مباراة حتى الآن مع مانشستر سيتي، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أربعة من هذه الألقاب على التوالي، لتسجل المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية التي يفوز فيها نفس النادي باللقب أربع سنوات متتالية.

وشهد اللقب الأول من الألقاب الستة حصول مانشستر سيتي على 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لا يزال يمثل رقما قياسيا.

كما قاد جوارديولا السيتي إلى مناطق غير مطروقة على المستوى القاري، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ ناديه.

وعلى صعيد الكؤوس المحلية، فاز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدوري أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات تحت قيادته.

كما شهد موسم 2022/23 فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مما جعل الفريق السماوي أحد 9 أندية فقط فازت بالثلاثية الأوروبية.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg