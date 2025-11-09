ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراته التدريبية رقم 1000 أمام ليفربول.

ويلعب ليفربول مع مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

المباراة الـ 1000 تنتظر جوارديولا

وستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رقم 1000 للمدرب جوارديولا، ليثبت أنه أحد أعظم المدربين على مر التاريخ.

ورغم أن جوارديولا انتصر كمدرب في 715 مباراة من أصل 999 مباراة خاضها حتى الآن، إلا أنه لم يكتف بالانتصارات فقط بل يطالب لاعبيه دائما بتقديم كرة ممتعة.

ورفع المدرب صاحب الـ 54 عامًا ما يصل إلى 40 كأسًا في مسيرته التدريبية، بمعدل كأس واحد كل 25 مباراة، وتضمن ذلك 18 لقبًا في 549 مباراة حتى الآن مع مانشستر سيتي، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أربعة من هذه الألقاب على التوالي، لتسجل المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية التي يفوز فيها نفس النادي باللقب أربع سنوات متتالية.

وشهد اللقب الأول من الألقاب الستة حصول مانشستر سيتي على 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لا يزال يمثل رقما قياسيا.

كما قاد جوارديولا السيتي إلى مناطق غير مطروقة على المستوى القاري، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ ناديه.

وعلى صعيد الكؤوس المحلية، فاز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدوري أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات تحت قيادته.

كما شهد موسم 2022/23 فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مما جعل الفريق السماوي أحد 9 أندية فقط فازت بالثلاثية الأوروبية.